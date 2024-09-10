ВЭФ. Разбор полётов.

Во Владивостоке состоялся IX Восточный экономический форум. Он проходил с 3 по 6 сентября. Главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Ключевым на ВЭФ стало выступление на пленарной сессии президента России Владимира Путина.

«Мы определили развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь ХХI век. Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития все больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие, перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», – заявил президент.

Он обозначил приоритеты государственной политики на Дальнем Востоке.

«Как минимум, нужно сосредоточить своё внимание на двух главных аспектах. Первое – нужно улучшать условия сегодня и создавать интересные перспективные рабочие места. И второе – нужно делать жизнь в регионе комфортной», – сказал глава государства.

По его словам, самое главное – дать семьям понимание того, что это надолго, что горизонт планирования большой, что жизнь и работа в регионах создают перспективы и для конкретного человека, и для его детей.

Президент подчеркнул, что особое внимание нужно уделить молодому поколению, за которым – будущее страны.

«Очень важна перспектива. Ведь, в целом, мы заинтересованы в притоке, прежде всего, молодых людей, людей, за которыми будущее, которые ставят перед собой амбициозные цели. Нужно создать условия для реализации этих амбициозных целей. Вот это – самое главное», – сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что Россия продолжит наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока. Будут построены новые университетские кампусы, в том числе, в Петропаловске-Камчатском. Там создадут условия для учёбы, проживания, работы.

«Сделать нужно, безусловно, больше, чем мы сделали до сих пор», – поставил задачу президент.

«Мы вышли из зала заседания с конкретными задачами. Могу сказать, что над многими из них мы на Камчатке уже работаем, они в процессе исполнения, – прокомментировал речь Владимира Путина губернатор Камчатского края Владимир Солодов. – Приятно, что по итогам моего доклада президенту два ключевых направления стали поручениями. Это усиление работы по программе перезагрузки дальневосточных городов, созданию комфортной городской среды и новой экономики. Регионам Дальнего Востока будет выделено дополнительное финансирование через систему инфраструктурных бюджетных кредитов в объёме 100 млрд рублей».

Ещё один значимый для региона вопрос, которого коснулся президент, – это субсидирование внутренних авиаперевозок.

«Жители постоянно задают вопрос про высокую стоимость перелётов внутри Камчатского края. Я уже обращался с этим вопросом к президенту. Он отметил, что решение затянулось. Есть вероятность, что со следующего года мы получим средства федерального бюджета на эти цели. До сегодняшнего дня из федерального бюджета софинансировались только межрегиональные перевозки. А регионы, где огромные расстояния предполагают перемещение внутри региона воздушным транспортом, оставались за скобками», – добавил Владимир Солодов.

От разовых маршрутов – к массовому продукту

Туризм – одна из центральных тем, обсуждавшихся на ВЭФ. Как отметил губернатор нашего края Владимир Солодов, Камчатка – самый перспективный регион для развития этого сектора экономики.

«Сейчас мы находимся в исторической точке, когда от разовых, экспедиционного типа туристических групп и маршрутов переходим к массовому продукту стандартизированного качества, нацеленному на широкую аудиторию. И расширяем сезон, охватываем не только лучшие пиковые месяцы, но и максимальное количество других месяцев года», – сказал губернатор.

В качестве примера он привёл проект «Три вулкана» по строительству комплекса – курорта, который будет расположен в уникальном уголке камчатской природы, в то же время он окажется почти в «шаговой доступности». Из Петропавловска или из аэропорта до него можно будет добраться за час-полтора.

Частные инвестиции в проект оцениваются в размере 67 млрд рублей. Сегодня идёт подготовка к строительству первой очереди комплекса «Сопка Горячая», в который войдут две трёхзвёздочные гостиницы.

Разговор о будущем туризма не мог обойти трагический случай, произошедший на Камчатке 31 августа, когда потерпел крушение экскурсионный вертолёт. Тогда погибли 22 человека. По словам Владимира Солодова, край намерен минимизировать использование вертолётов на тех маршрутах, где можно задействовать иной транспорт, менее дорогой и более безопасный.

Глава региона отметил, что на Камчатке растёт популярность наземных маршрутов. Например, Долину гейзеров посещает только 5-7 процентов туристов, прибывающих на Камчатку (9 тысяч из 370 тысяч). Остальные стремятся посетить более доступные, но не менее красивые места, которые не требуют перелётов.

Рыбная отрасль как локомотив

Из множества различных сессий для представителей рыбацких регионов наибольший интерес, конечно, представляла сессия «Рыбная отрасль – драйвер социально-экономического развития Дальнего Востока».

Как отметил на сессии глава Росрыболовства Илья Шестаков, за последние 10 лет вылов на Дальнем Востоке вырос на 50%, производство рыбной продукции глубокой переработки – с 12 до 32,5%.

«Внутренний рынок насыщен отечественной рыбной продукцией. Излишки, мы поставляем в более чем 80 стран. Китай – ключевой покупатель (порядка 50%). Помимо Китая поставки идут в Японию и Южную Корею. Стоимость экспорта растёт. Если раньше поставляли в основном сырьё, и оно перерабатывалось в азиатских странах, то сейчас поставляем, в том числе, и продукцию глубокой переработки», – сказал Илья Шестаков.

По его словам, рыбная отрасль – один из лидеров в решении государственной задачи по социально-экономическому росту Дальнего Востока. Она обеспечивает поступления финансов в региональные бюджеты и социальные проекты.

1 сентября 2024 года вступили в силу новые правила пользования рыболовными участками. Согласно им предприятия станут более активно участвовать в развитии своих регионов, вкладывать деньги в инфраструктуру и благоустройство сельских территорий.

«Для нас очень важно, чтобы люди, которые живут в прибрежных регионах, чувствовали, что рыбный бизнес – это не только для акционеров, а, прежде всего, для людей», – подчеркнул Илья Шестаков.

По словам зампредседателя Госдумы Ирины Яровой, рыбная отрасль стала локомотивом, который «вытаскивает за собой другие современные виды производства».

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев отметил, что при относительно небольшой доле занятых в отрасли (до 2% от работников, занятых в экономике прибрежных регионов Дальнего Востока) её экономическая отдача в разы превышает этот показатель. По доле выручки в региональной экономике – в 2,5 раза, по доле налогов – в 5 раз.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев обратил внимание коллег на то, что вклад отрасли в социально-экономическое развитие не оценивается в рамках госстатистики. Отдельно его считает только Камчатский край, который оценивает долю добычи и переработки рыбы в своём ВРП. Росстат же считает рыбодобычу в рамках одного показателя вместе с сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством, а рыбопереработку – вместе с остальным обрабатывающим производством. Не измеряет Росстат и влияние рыболовства на логистику, портовое хозяйство, судоремонт, судостроение.

Неверная оценка реального вклада рыбной отрасли в экономику региона увеличивает риск неправильных управленческих решений. Например, навязывание рыбакам обязательств, которые они и так выполняют. Именно поэтому важно вести учёт вклада рыбного хозяйства в региональную жизнь. Герман Зверев предложил вести такой учёт с помощью трёх показателей: налоги, вклад в ВРП, вклад в социально-трудовые отношения.

Судоремонт в условиях санкционного давления

Дискуссия о перспективах рыбной отрасли, её инвестициях и техническом оснащении продолжился на сессии «Судоремонт на волне независимости».

Герман Зверев отметил, что судоремонт на Дальнем Востоке испытывал немало проблем и в советские времена. Но сегодня мы впервые столкнулись с задачей создать здесь качественную судоремонтную базу в условиях санкционного давления.

Несмотря на сложности, судоремонт в стране развивается. Но дальневосточники не могут конкурировать на равных с компаниями из Южной Кореи и Китая, которые предлагают более дешёвые и более качественные услуги ремонта. Например, верфи Приморья загружены на 30–40%, потому что значительная часть судовладельцев обслуживается за рубежом, тогда как загрузка заводов Северо-Запада близка к 100%.

Представители судоремонтного бизнеса обратили внимание на целый комплекс проблем, начиная со сложностей с арендой земель и причалов. Так, на Камчатке большая доля подходящей прибрежной территории принадлежит военным и в данный период пустует, многие причалы принадлежат федеральным ведомствам и фактически простаивают.

По словам зампредседателя правительства Камчатского края Юлии Морозовой, судоремонт — вторая по величине обрабатывающая отрасль в структуре экономики края. Но поддержка сектора минимальна. Получить её могут крупные предприятия, а для малого и среднего бизнеса она практически недоступна. Крупные предприятия могут оказывать качественные услуги, но стоимость их услуг высока.

Участники дискуссии обсудили, почему не оправдывает ожиданий такая мера поддержки судоремонта как обнуление НДС для предприятий этой отрасли. На сегодня только четыре компании из 1 416, работающих в судоремонте, изъявили желание воспользоваться этой налоговой преференцией. Проблема в том, что для обнуления НДС предприятия обязаны инвестировать 20% выручки в производство, а срок инвестиционного соглашения – 7 лет. Для небольших компаний 20%, изъятых из оборота, слишком высокая плата за налоговую льготу, в то же время семи лет недостаточно, чтобы окупить инвестиции.

Поводя итоги разговора, Герман Зверев предложил создать объединение судоремонтных предприятий, в которое войдут участники рынка со всей страны. Это позволило бы сделать инициативы судоремонтного бизнеса сбалансированными. Потому что даже во время сессии часто высказывались полярные суждения по тем или иным вопросам.

Берингия, реновация, Севморпуть

Традиционно камчатская делегация покинула ВЭФ с пакетом новых соглашений.

Так, губернаторы Камчатского края Владимир Солодов и Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов поставили подписи под соглашением о совместной организации гонки на собачьих упряжках «Берингия: Камчатка – Чукотка».

Планируется, что старт заезду будет дан в марте 2025 года в Усть-Камчатске. За месяц каюры преодолеют более 2000 км пути с пересечением границы регионов. В апреле каюры финишируют в Анадыре.

Гонка на собачьих упряжках, в которой участвовали каюры с Камчатки и Чукотки, последний раз проводилась в 2018 году. Затем традиция была отложена, и сейчас мы её возобновляем.

Транспортная группа FESCO и Правительство Камчатского края договорились о сотрудничестве, чтобы обеспечить полуостров устойчивыми контейнерными перевозками.

«Мы помним ситуацию, которая сложилась весной этого года. Произошёл транспортный коллапс, жители края и предприятия не могли получить необходимые товары в течение длительного времени. Тогда по поручению губернатора Камчатского края Владимира Викторовича Солодова доставка жизненно необходимых товаров в наш регион велась в ручном режиме. Именно поэтому для такого территориально удалённого региона как наш стабильность в доставке грузов имеет ключевое значение. Уверена, что вместе с нашими надёжными партнёрами мы обеспечим регулярную доставку грузов, в том числе в пиковый сезон», – сказала зам. председателя краевого правительства Юлия Морозова.

Также Владимир Солодов подписал с председателем Правления Сбербанка Германом Грефом соглашение о стратегическом партнёрстве по реновации Петропавловска-Камчатского.

Сбер поможет региону в благоустройстве территории в центре города и вокруг Култучного озера. Проект включает большой концертный зал на главной площади, всесезонное детское пространство, детский спортивный комплекс на «Спартаке», который будет оснащён спортивным оборудованием.

Банк ВТБ намерен вложить около 10 млрд рублей в туристическую отрасль Камчатки. Речь идёт о строительстве в центральной части Петропавловска гостиничного комплекса площадью более 10 тысяч квадратных метров на 175 номеров. В отеле будут ресторан, лобби-бар, фитнес-зал и конференц-пространство. Вблизи отеля планируется разместить вертолётную площадку, которая позволит его гостям отправляться в путешествие по уникальным местам края.

Регион договорился об обязательной маркировке такси с сервисом Яндекс.Такси занимает 60% камчатского рынка. Автомобили, работающие на этот сервис, станут более опрятными и будут чётко идентифицироваться. Со следующего года продолжить работу в такси смогут только жители стран ЕврАзЭС.

Камчатская компания «Торсиотест», китайская «Newnew Shipping Line Co., Ltd.» и Торгово-промышленная палата нашего края подписали на полях ВЭФ меморандум о намерениях и согласии сотрудничества в развитии Северного морского пути. Этот документ предполагает новые инвестиции в соответствующую инфраструктуру на Камчатке. СМП получит дополнительный импульс и новых партнеров в азиатско-территориальном регионе и не только.

Александр ФОМИН.

Справка

В Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 100 человек, в том числе представители 16 недружественных стран (Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония).

Самые многочисленные делегации прибыли из Китая, Малайзии, Болгарии, Вьетнама, Мьянмы.

На форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 трлн 569,3 млрд рублей, из них 27 – с иностранными организациями, 15 – с министерствами и ведомствами.

Состоялось более 120 сессий и круглых столов, в которых приняло участие свыше 700 спикеров.