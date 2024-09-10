Готовить кадры для судоремонта на Камчатке будут общими усилиями

Трехсторонний договор о подготовке специалистов в судоремонтную отрасль подписан между Камчатским государственным техническим университетом, ООО «Рем-Нова ДВ» и средней школой №3 имени А.С. Пушкина, сообщили ИА «Камчатка» в региональном правительстве. Образовательная модель должна формировать у старшеклассников готовность к осознанному профессиональному самоопределению для экономического развития региона.

«Это невозможно сделать школе самостоятельно, только в сотрудничестве с предприятиями региона и с организациями профессионального и высшего образования. То, что руководство предприятия ООО «Рем-Нова ДВ» присоединилось к договору сотрудничества – хороший пример ответственного отношения бизнеса к кадровой политике. Такой подход характерен для предприятий, которые ведут свой бизнес на долгую перспективу и развитие. Желаем партнерам успешного сотрудничества», — прокомментировала старший методист отдела анализа и стратегии Камчатского института развития образования Лариса Артёменко.

Сотрудничество будет проходить в рамках реализации образовательной модели «Школа – СПО/ВУЗ – Предприятие», которая направлена на активное развитие инженерного образования и является приоритетной для обеспечения стратегической, экономической безопасности России и ее технологического суверенитета.

Взаимодействие позволит провести работу по ранней профориентации среди школьников, привлечь внимание ребят к специальностям, востребованным в основополагающем секторе экономики Камчатского края.

«Рыбопромышленная отрасль активно развивается, идёт строительство высокотехнологичных судов, которые будут требовать дальнейшего обслуживания и сервисного сопровождения. Поэтому на Камчатке начинает развиваться судоремонт, соответственно возникает потребность в воспитании новых специалистов. Если говорить в целом про «Норебо Холдинг», у нас уже есть опыт развития таких направлений и взаимодействия с образовательными учреждениями, поэтому определенный план уже есть, предложим его партнерам и начнем работать», –— сказал генеральный директор ООО «Рем-Нова ДВ» Владимир Вальтер.

Теперь ученики инженерных классов судостроительного профиля средней школы № 3 имени А.С. Пушкина смогут наглядно познакомиться с производством и освоить азы выбранной профессии.

«Мы ждали подписания такого договора, теперь у наших детей появляется возможность посмотреть современное производство и современное оборудование и убедиться, что у нас на Камчатке идёт развитие, и не обязательно уезжать в другие регионы, чтобы получить хорошую профессию. Надеюсь, что наше взаимодействие с предприятием ООО «Рем-Нова ДВ» позволит не только нашим старшеклассникам, но и ученикам 5-9 классов посетить экскурсии на производство. Такая перспектива поможет оставить детей учиться и работать на полуострове», — рассказала директор средней школы № 3 имени А.С. Пушкина Елена Паламарчук.

Камчатский государственный технический университет третий год осуществляет сотрудничество со средней школой № 3 имени А.С. Пушкина в рамках предпрофессиональной подготовки инженерной направленности.

«Количество выпускников 2024 года, проходивших предпрофессиональную подготовку в КамчатГТУ и поступивших в наш университет, составляет 15%. Поэтому для нас этот проект – это конечно, прежде всего, профориентационная работа и поднятие престижа инженерных специальностей среди молодёжи. Как показывает результат приёмной кампании этого года, положительный эффект уже достигнут. Сотрудничество с предприятием ООО «Рем-Нова ДВ» в рамках предпрофессиональной подготовки поможет молодому поколению глубже понять особенности инженерных профессий», — поделился статистикой ректор КамчатГТУ Сергей Левков.