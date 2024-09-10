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Камчатские рыбопромышленники освоили 70 процентов от объёма возможного вылова лосося

12:46
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Камчатские рыбопромышленники освоили 70 процентов от объёма возможного вылова лосося

В Камчатском крае лососёвая путина вступила в завершающую стадию. По состоянию на 8 сентября, вылов составляет 129 033 тонны (неделя +1 387 тонн), освоение – 70% от объёма возможного вылова в 184 179 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на 3 866 тонн (в 2022 году - 132 899 тонн).

В рамках промышленного рыболовства добыто 125 170 тонн. Промысел осуществляется, в основном, на западном побережье Камчатки. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

В целом, по данным 8 сентября, уровень освоения квот (ОДУ) пользователями Камчатского края и Чукотского АО (промышленные, в том числе прибрежные) составляет 74,3%. Вылов «квотируемых» объектов промысла составляет 807 301 тонну водных биоресурсов (неделя +9 054 тонны). К показателям 2023 года объём добычи меньше на 83 952 тонны, или 90,6% к 2023 году.

Основные объекты промысла по объёмам добычи (вылова): минтай – 535 486 тонн (доля вылова 66%); сельдь тихоокеанская – 104 259 тонн (13%); кальмар командорский – 44 512 тонн (6%); треска – 43 377 тонн (5%), камбалы дальневосточные – 33 037 тонн (4%); навага – 22 034 тонны (3%); терпуги – 14 731 тонна (2%).

Положительная динамика наблюдается по сельди тихоокеанской – больше на 22 942 тонны, по кальмару командорскому – больше на 9 823 тонны, по треске – больше на 2 517 тонн, по терпугам – больше на 2 483 тонны, по окуню морскому – больше на 1 589 тонн, по наваге – больше на 1 574 тонны.

Суммарный вылов крабов (крабов камчатского, синего, равношипого и крабов-стригунов бэрди и опилио) в зоне ответственности управления составляет 14 633 тонны (за неделю + 1 443 тонны). Из них 13 834 тонны – в рамках инвестквот. Общий объём вылова на 2 800 тонн ниже аналогичных показателей 2023 года (в 2023 году вылов – 17 433 тонны).

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