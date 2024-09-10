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Алхалалалай открыт для всех

14:20
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Алхалалалай открыт для всех

Ительменский обрядовый праздник «Алхалалалай» завершил на Камчатке цикл мероприятий в рамках грандиозного этнического фестиваля «Традиции предков в Новый век».

Всего за  несколько дней  сентября состоялись творческие фестивали «Золотые родники» и «Мастера земли Уйкоаль», краевой конкурс «Сила традиций», а также различные выездные мероприятия.

Участниками фестиваля стали не только коллективы Камчатского края, но и гости из Москвы, Магаданской области, Республики Саха (Якутия) и Марий Эл, а также Китайской Народной Республики.

Гости мероприятий смогли увидеть выступления замечательных артистов. Перед ними выступали ительменский фольклорный ансамбль “Эльвель” и заслуженный коллектив народного творчества народный ительменский ансамбль “Алгу”, детско-молодежный ансамбль “Ейгунычвын”, заслуженный коллектив народного творчества народный эвенский ансамбль “Нургэнэк”, аутентичный и этнографический ансамбль “Чекнитон”, народная фольклорная группа “Легенда” и другие гости фестиваля.

С большим интересом жители Камчатки и многочисленные туристы посетили ительменский праздник «Алхалалалай», который как всегда прошёл в Елизовском районе.

Напомним, что праздник Алхалалалай был возрожден в селе Ковран 35 лет назад активистами Совета ительменов Камчатки «Тхсаном» и художественным руководителем фольклорного ансамбля «Эльвель» Борисом Жирковым. В 2009 году ительменский праздник «Алхалалалай», наряду с корякским «Хололо» и эвенским «Нургенеком», был объявлен официальным праздником Камчатского края. Несколько лет назад праздник вошёл в сформированный Министерством культуры РФ национальный календарь событий, интересных для туристов.

Раньше его проводили в этнографическом стойбище "Пимчах", созданному по образу древних ительменских поселений. Но в последние годы он переместился в этнокультурный центр «Аушин». Обстановка располагает - здесь можно полностью погрузиться в традиционный контекст и окунуться в культуру ительменов. Почувствовать связь времен и поколений, а также с природой и миром.

Само по себе слово «Алхалалалай» не имеет перевода. Это восклицание, призванное отпугнуть злых духов и всяческие неприятности. А так же это возглас приветствия и благодарности. Поэтому его можно было слышать постоянно и со всех сторон!

Гости праздника приняли участие в древних обрядах благодарения и очищения, стали свидетелями установки нового охранителя – Рыбного бога Хантая и поднесли ему дары: кто-то ягодой кормил, кто-то конфетами - несли всё, что было. Для полного очищения надо было пройти через кольцо из березовых ветвей, выкрикивая «Алхалалалай» и «Алулулу», оставив позади все невзгоды и болезни и вступив в новый жизненный цикл.

Также в программе национального праздника прошло знакомство с ительменской едой, конкурс гримас (чем страшнее, тем лучше!), мастер-классы по национальным танцам и декоративно-прикладному творчеству. Участники этнопроекта представили выставку изделий декоративно-прикладного творчества: разнообразные изделия из кожи, меха, дерева и резной кости.

Кульминацией программы стал традиционный открытый чемпионат России по танцам коренных малочисленных народов Камчатского края. Пары танцевали 6 часов.

По правилам - нельзя останавливаться, надо не просто двигаться, а танцевать эмоционально, от души. Разрешается отлучаться только в туалет, а поесть и попить можно только из рук волонтеров, не останавливаясь.

По итогу 1 место получили Андрей Катавынин и Даниэла Терещенко, 2 место - Артём и Татьяна Уваровы, 3 место – Надежда Неёлова и Дмитрий Петровец. В номинации «Кузелькинга» (самый любвеобильный танец) победителями стали Андрей Катавынин и Даниэла Терещенко.

В общем, Алхалалалай – это не просто возрожденный старинный обрядовый праздник, но полноценный фестиваль культуры коренных народов севера, открытый для всех желающих и с каждым годом набирающий все большую популярность.

Фото: Пресс-служба Правительства Камчатского края

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