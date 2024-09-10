ФКР Камчатки: Реклама на фасаде МКД — размер имеет значение

Под наружной рекламой принято понимать размещение сведений, распространяемых исключительно для формирования и поддержания интереса к юридическому или физическому лицу, его товарам и идеям с использованием щитов, стендов, вывесок, электронных табло и проекционного оборудования, рассказали в региональном фонде капремонта

Что сделать, чтобы ваша реклама оказалась на МКД:



Учесть требования к рекламе: она не должна содержать недостоверную и неэтичную информацию, нарушать облик здания и права других лиц.



Соблюсти требования, установленные органами местного самоуправления в Правилах благоустройства.

При их соблюдении и не превышении размера рекламной конструкции она размещается бесплатно. Вывеска, которая носит информационные сведения, доведение которых необходимо в соответствии с требованиями законодательства о защите прав потребителей, размещается безвозмездно и не требует согласия собственников помещений в многоквартирном доме.



В иных случаях рекламные конструкции размещаются на фасаде многоквартирного дома только после получения на общем собрании согласия не менее 2/3 от общего числа собственников помещений многоквартирного дома. При этом жильцы вправе взимать плату за размещение наружной рекламы.

Изложенное подтверждается Определением Верховного Суда РФ от 26 июля 2024 г. № 308-ЭС23-25249.