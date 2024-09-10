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  4. Уголовным делом обернётся незаконная «охота на лосося» для жителя Камчатки

Уголовным делом обернётся незаконная «охота на лосося» для жителя Камчатки

16:55
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Уголовным делом обернётся незаконная «охота на лосося» для жителя Камчатки

На Камчатке 9 августа в ходе совместного рейдового мероприятия сотрудников Елизовского отдела рыбоохраны и полиции задержали гражданина, который осуществлял на реке Авача вылов рыбы лососёвых видов при помощи плавсредства и орудия лова.

К моменту его обнаружения он успел добыть 12 экземпляров кижуча. По данному факту возбуждено административное производство по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ. Материалы дела направлены в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Причинённый ущерб составил более 127 тысяч рублей. Лодка под руль-мотором, сеть и незаконно добытая рыба изъяты и переданы на ответственное хранение. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

Напоминаем, что при исчислении размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль, гольца – 925 рублей. Такса для расчёта ущерба за 1 килограмм красной икры составляет 27455 рублей.

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