Съезд Союза городов воинской славы предложили провести в Петропавловске-Камчатском

В администрации городского округа состоялась встреча с официальной делегацией гостей из Республики Беларусь приглашенных на памятные мероприятия к170-летию героической обороны Петропавловска в 1854 году.Гостями памятных мероприятий в Петропавловске-Камчатском стали также Председатель Союза Городов воинской славы Анатолий Зотов и исполнительный директор Союза Городов воинской славы Игорь Сунгуров.

В составе белорусской делегации были глава администрации Заводского района г. Минска Владимир Шибеко и его заместитель Елена Зеленко. Ранее администрация Петропавловска-Камчатского подписала с ними Соглашение о побратимстве и сотрудничестве, которое предусматривает взаимодействие в сфере культуры, образовательных и туристических программ, развития и благоустройства городской среды.

«С коллегами провели несколько совместных встреч, обговорили предстоящие мероприятия, которые нашли своё отражение в Плане в продолжение действия подписанного ранее Соглашения. Одним из основных направлений, конечно, является работа с детьми. Первая делегация школьников слёта «От Минска до Камчатки» уже стала участником праздничных мероприятий, посвящённых героической обороне Петропавловска. Мы договорились о том, что продолжим эту практику. И наши школьники будут посещать Минск, и минчане снова приедут в Петропавловск-Камчатский в рамках взаимного обмена», — сказал Глава города Константин Брызгин.

Председатель Городской Думы Андрей Лиманов приветствуя гостей сказал: «Нужно возрождать и укреплять духовность, идеи, которые хранят боевые знамёна наших предков. Города воинской славы взрастили настоящих героев, истинных сынов своего Отечества. И сегодня наши бойцы достойно защищают свободу и независимость России. Эту правду, эту гордость за свой великий народ мы должны сохранить для потомков».

В разговоре поступило предложение провести в 2025 году очередной Съезд Союза городов воинской славы в Петропавловске-Камчатском. Эта инициатива будет рассмотрена на правлении Союза Городов воинской славы.