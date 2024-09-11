Безопасный туризм и человеческий фактор: Губернатор Камчатки потребовал минимизировать риски

Безопасность в туризме затрагивает многие аспекты и компоненты риска всегда присутствуют, задача все риски заранее минимизировать, рассказали в краевом министерстве туризма.

«Туристические операторы – формируют туристический продукт, а роль туриста заключается в выборе безопасных и качественных услуг в сфере туризма и подготовки себя к путешествию», — отметил министр туризма Камчатского края Владимир Русанов

В крае проводится комплекс мер, направленных на укрепление мер безопасности при совершении путешествий. Туристический поток в Камчатском крае в 2023 году, включая жителей региона, превысил 367 тысяч 582 человек.

«На сегодняшний день на Камчатке 152 легальных туристических оператора, 322 инструктора-проводника, 158 экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, оказывают услуги 29 маломерных судов, 992 транспортных автосредства имеют лицензии на перевозку пассажиров, в том числе туристов. Большая часть реестров размещена на странице Министерства в сети интернет, а также на visitkamchatka», — рассказали в министерстве.

Подготовка квалифицированных кадров для отрасли также в зоне особого внимания. На Камчатке работает программа дополнительного профессионального образования для инструкторов-проводников, экскурсоводов , гидов-переводчиков.

Помимо этого в регионе проводится обширная информационная кампания по линии МЧС о необходимости регистрации туристических групп идущих в поход по Камчатке.