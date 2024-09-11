12 медалей завоевали представители сборной Камчатского края по айкидо в Анапе

Спортсмены с Камчатки завоевали 12 медалей на XVI Всероссийских юношеских Играх боевых искусств. Соревнования проходят в Анапе с 1 по 17 сентября этого года. В копилке камчатской юношеской сборной по айкидо четыре золотых медали, шесть - серебряных и две - бронзовых. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в федерации айкидо Камчатского края.

По результатам Всероссийских юношеских игр боевых искусств команда Камчатки завоевала следующие медали:

Дисциплина "кихон-вадза, парный разряд":

Денис Шуцкий - 1 место;

София Мамонтова - 1 место;

Виолетта Калимуллина - 2 место;

Семён Дежкин - 2 место;

Виктор Щёлоков - 2 место.

Дисциплина "дзию-вадза, парный разряд":

Даниил Пойманов - 1 место;

Денис Шуцкий - 1 место;

София Мамонтова - 2 место;

Семён Дежкин - 2 место;

Виктор Щёлоков - 2 место;

Богдан Мищенко - 3 место;

Дмитрий Аникаев - 3 место.

Поздравляем наших победителей и призеров всероссийских соревнований!

Как сообщало ИА «Камчатка», ранее в Анапе по итогам соревнований по кикбоксингу в дисциплине «пойнтфайтинг» наш камчатский спортсмен Ярослав Царёв занял 3 место.

Традиционно Всероссийские юношеские Игры боевых искусств проводятся с 2008 года и являются одним из самых массовых детско-юношеских спортивных форумов в нашей стране. Соревнования проходят под сводами арены ЛОК "Витязь" по более чем двадцати видам спорта, культивирующим боевые искусства. Количество участников составляет около шести тысяч человек из более 70 регионов страны.

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