Гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистёнок» завершились в Петропавловске

В Камчатском крае завершились гастроли Иркутского областного театра кукол «Аистёнок». Они приехали в Петропавловск-Камчатский в рамках программы «Большие гастроли». С 4 по 12 сентября на сцене Камчатского театра кукол гастролёры показали три спектакля: «Живая душа», «Умка» и «Принцесса Крапинка». Всего состоялось восемь показов.

«Спасибо всем, кто разделил с нами радость от этого чудесного мероприятия! А этих людей было действительно немало: на восьми спектаклях побывало более 1200 человек. В книгу отзывов внесены более 30 записей, было получено неисчислимое количество устных благодарностей от зрителей. Наши иркутские гости получили заряд бодрости и вдохновения на весь театральный сезон! Мы не прощаемся с "Аистёнком", а говорим ему: до новых встреч!», - рассказали ИА «Камчатка» в Камчатском театре кукол.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», эти гастроли стали ответными после проведённых в прошлом году гастролей Камчатского театра кукол в Иркутске. Зрители Иркутска познакомились со спектаклями, адресованным детям разных возрастных категорий: «Сказка про ненастоящую птицу», «38 попугаев», «Муха-цокотуха» и «Приключения мидии».

Большое интервью с художественным руководителем Камчатского театра кукол Алексеем Казаковым читайте здесь. Фоторепортаж из «родильного цеха» - мастерской - кукольного театра смотрите в архивном материале проекта «Посторонним В» «Мастерская Папы Карло».

Больше фото здесь: https://kamtoday.ru/news/culture/gastroli-irkutskogo-oblastnogo-teatra-kukol-aistyenok-zavershilis-na-kamchatke/