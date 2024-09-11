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  4. Срок закрытия лососёвой путины определили на Камчатке

Срок закрытия лососёвой путины определили на Камчатке

14:45
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Срок закрытия лососёвой путины определили на Камчатке

В Камчатском крае определён срок закрытия лососёвой путины. Это решение приняла комиссия по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб 11 сентября. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

Запрет осуществления промышленного рыболовства, любительского рыболовства с использованием сетных орудий лова, традиционного рыболовства (для общин и физических лиц) в отношении тихоокеанских лососей и гольцов наступает:

- в Западно-Беринговоморской зоне, Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах и в бассейнах впадающих рек с 00 часов 30 сентября;
- в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах и в бассейнах впадающих рек с 00 часов 30 сентября.

Дата завершения любительского рыболовства в отношении тихоокеанских лососей в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах определена с 00 часов 31 октября.

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