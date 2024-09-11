Камчатка становится центром обсуждения научных вопросов Дальнего Востока — Владимир Солодов

Более 100 молодых ученых приступили к разработке научных решений актуальных для региона проблем, рассказали в правительстве региона

III мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых открылось на Камчатке на базе КамГУ им. Витуса Беринга. Работу пяти проектных групп, а также международного и деловых треков, открыл губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Молодые учёные из двадцати регионов страны, а также их коллеги из Индии, Армении, Узбекистана, Сирии и других стран, займутся разработкой научных решений актуальных для регионов проблем.

«Поздравляю участников III мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых и благодарю за интерес к Камчатскому краю. Рад, что наша встреча становится традицией, а Камчатка — центром обсуждения научных вопросов Дальнего Востока, подтверждая свою уникальность как природной лаборатории. В ноябре в Сочи состоится главное мероприятие – Конгресс молодых ученых – который ежегодно проходит по поручению Президента РФ. И проекты, обсуждаемые на Камчатке, войдут в его программу. (...) Кроме того, Министерством науки и высшего образования РФ утверждена программа комплексных научных исследований, посвященная нашему краю. Она будет реализована в течение ближайших лет. (...) Также мы движемся к созданию научного кампуса в Петропавловске-Камчатском, о чём недавно заявил Президент РФ на Восточном экономическом форуме. Этот кампус станет не только образовательным, но и научным центром», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На площадках мероприятия-спутника пройдут «битва учёных», фестиваль научно-популярное кино, полевые исследования, которые лягут в основу научных открытий, рассказали в КамГУ.

«Наш полуостров – удивительное и прекрасное место, но именно здесь регулярно происходят природные явления, последствия которых могут быть разрушительными и даже катастрофичными. Речь идет об извержениях вулканов, обрамляющих населенные пункты Камчатки, сходах лавин, угрозах цунами. В течение трех дней участники мероприятия-спутника Конгресса молодых ученых будут разрабатывать научные решения для минимизации негативных последствий этих природных явлений, после чего они будут представлены органам исполнительной власти. Кроме того, мероприятие предполагает большую просветительскую работу со школьниками не в формате скучных лекций, а в виде живого разговора за завтраком с лучшими учеными страны», — рассказала и.о. ректора Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

В рамках мероприятия-спутника организована работа международного трека, а также геофизической школы. Это уникальная площадка, соорганизаторами которой выступают Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет); Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского РАН и КамГУ им. Витуса Беринга. Основная задача шклоы — привлечение талантливых студентов и аспирантов в научные и образовательные организации, занимающихся проблемами в направлении «науки о Земле».

IV Конгресс молодых ученых пройдет 20–22 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году.