Приз симпатий камчатцев получил мурал «Берегите семью»

Результатом зрительского голосования, которое проводилось с 8 по 11 сентября, стало объективное решение отдать предпочтение Сергею Ивлеву и его картине «Береги семью» на фасаде дома по ул. Фролова, 4. Сергей живёт в Петропавловске-Камчатском

«2024 год Указом Президента страны Владимира Путина объявлен Годом семьи. Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни. Каждому человеку важно иметь семью, свой дом. Семья – это крепость, спасение от трудностей, опора и поддержка, защита от жестокого мира. Крепкая семья дарит тепло, уют и спокойствие. Именно поэтому автор решил посвятить свою работу самому важному в жизни каждого – семье», — рассказали организаторы фестиваля.

Второе место заняла команда EffectGraff с триптихом «Камчатка. Семья» Картина украсила сразу три торца многоквартирного дома по ул. Дальневосточная, 16. (состав команды: Егор Герасимов, Никита Пинчук из Санкт-Петербурга и Евгения Красноярова из Красноярска).

Третье место получил Артём Маковский из Петропавловска-Камчатского и его мурал «Ганальские востряки» на ул. Автомобилистов, 39.

Победитель и призеры получат гранты на развитие творчества.

Напомним, фестиваль «Авача стрит-арт» проходит в краевой столице с 2020 года в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». В этом году он проводится в пятый раз.

Тематика рисунков нынешнего сезона – Год семьи, природа, история города и Камчатского края.