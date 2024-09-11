19-летнюю жительницу столицы Камчатки задержали с крупной партией наркотиков

На Камчатке транспортные полицейские задержали местную жительницу с крупной партией синтетических наркотиков.

«В дежурную часть Камчатского ЛО МВД России на транспорте поступила информация о готовящейся поставке наркотических средств посредством воздушного транспорта на территорию Камчатского края. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции при получении отправления из ячейки почтомата была задержана 19-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. В посылке находилась коробка с порошком, который, по заключению экспертов, оказался наркотическим средством N-метилэфедроном, массой около 50 граммов. Коробка с N-метилэфедроном поступила на почтомат Петропавловска-Камчатского из Москвы», - сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В ходе предварительного следствия фигурантка дела вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью и пояснила, что должна была передать посылку получателю за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. Об этом они предварительно договорились по телефону, код ячейки обвиняемая получила посредством одного из мессенджеров.

Уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 228 УК РФ с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлено в суд. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Стражам порядка предстоит установить личности остальных участников организованной группы.