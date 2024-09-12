313 соглашений на общую сумму более 5,5 триллионов рублей подписаны на ВЭФ-2024

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на совещании президента РФ с членами правительства по итогам ВЭФ-2024 сообщил, что форум пользуется устойчивым интересом в мире. Так, в прошлом году на нём работало 6300 участников из 62 стран. В этом году 7100 человек из 75 стран. Достаточно широко были представлены страны Азиатско-Тихоокеанского региона и других регионов мира. Среди участников, в том числе были представители бизнеса и дипломатических корпусов 16 недружественных государств.

Цифры подчеркивают интерес окружающего мира к России, к работе на территории Дальнего Востока.

«На IX Форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 трлн 569,3 млрд рублей. Это тоже лучший результат за все прошедшие годы. В прошлом году мы заключили 386 инвестиционных соглашений на общую сумму 3 трлн 824 млрд рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, учитывая, что примерно 80% подписанных соглашений воплощается в реальные инвестиционные проекты, IX Восточный экономический форум привлек на Дальний Восток и в Арктику не менее 4 трлн рублей инвестиций. Именно эти соглашения позволили нам обратиться с предложением об увеличении планового задания по привлечению инвестиций до 2030 года до 12 трлн рублей. Наиболее крупные проекты, соглашения о реализации которых подписаны на прошедшем Форуме – это: строительство “Воркутинского химического комплекса”, освоение никелево-медного месторождения Кун-Манье в Амурской области, расширение мощностей Березовского железорудного месторождения в Забайкалье, строительство трансграничного железнодорожного перевалочного комплекса “Союз” рядом с мостовым переходом Нижнеленинское – Тунцзян в ЕАО, морского терминал по перевалке сжиженных углеводородных газов в Хабаровском крае», — сказал Юрий Трутнев.

Важнейшим результатом IX Восточного экономического форума, как и всех предыдущих, являются принятые президентом страны решения, которые создают условия для дальнейшего опережающего развития макрорегиона. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Это такие решения, как сохранение до 2030 года ставки 2% ипотеки для жителей Дальнего Востока, выделение дополнительно 100 млрд рублей на реализацию проектов реновации дальневосточных городов, ускорение разработки программы энергетики Дальнего Востока до 2030 года, обеспечение выплаты 1 млн рублей многодетным семьям во всех регионах ДФО, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу, завершение разработки и выпуск самолета «Байкал» и целый ряд других.