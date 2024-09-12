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  4. Жительница Камчатского края незаконно получила 365 тысяч рублей в виде пособия на детей

Жительница Камчатского края незаконно получила 365 тысяч рублей в виде пособия на детей

11:04
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Жительница Камчатского края незаконно получила 365 тысяч рублей в виде пособия на детей

На Камчатке сотрудники петропавловского следственного отдела краевого СУ СК России возбудили уголовное дело в отношении 28-летней местной жительницы. Она совершила хищение бюджетных денежных денег в крупном размере (часть 3 статьи 159.2 УК РФ).

«По предварительным данным, женщина, являясь матерью троих малолетних детей, достоверно зная о вступлении в законную силу судебного решения о лишении её родительских прав и помещении детей в организацию на полное государственное обеспечение, умолчала о фактах, влекущих прекращение выплат, продолжив с июня до ноября 2023 года получать ежемесячное пособие в рамках национального проекта «Демография», которым распорядилась по своему усмотрению. В результате её действий бюджету Российской Федерации причинен материальный ущерб на сумму свыше 365 тысяч рублей», - рассказала ИА «Камчатка» старший помощник руководителя следственного управления Юлия Бартель.

Уголовное дело возбуждено и расследуется при оперативном сопровождении сотрудников УЭБиПК УМВД России по Камчатскому краю. Органом следствия проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств совершенного деяния.

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