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Восемь канализационных колодцев обновят на улице Морской в Петропавловске

15:45
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Восемь канализационных колодцев обновят на улице Морской в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском на улице Морской началась активная фаза работ по замене плит и люков. Всего привести в нормативное соответствие специалистам предстоит восемь колодцев. Ремонт дороги ведётся в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Параллельно на объекте ведутся работы по монтажу бордюрного камня. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«На данный момент проведено полное фрезерование старого дорожного полотна, установлен бордюрный камень, в скором времени начнётся бетонирование бордюров и асфальтирование верхнего слоя. Протяжённость участка дороги, который подлежит ремонту - около 700 метров. Площадь - более шести тысяч квадратных метров. Ремонт дороги идёт в соответствии с графиком и с соблюдением всех технических стандартов», - сообщил Тимофей Лисов, главный инженер МУП «Спецдорремстрой». Он добавил, что ремонт дороги завершится в конце сентября.

Напомним, улица Морская - один из многих объектов городской дорожной инфраструктуры, который попал в программу реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Она связывает между собой жилые дома, военные структуры, примыкает к морскому порту Петропавловска-Камчатского.

Больше фото здесь: https://kamtoday.ru/news/auto/vosem-kanalizatsionnykh-kolodtsev-zamenyat-na-ulitse-morskoy-v-stolits...

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