Владимир Солодов: Мы научились привлекать в сферу дорожного строительства серьёзные средства. Беда - недобросовестные подрядчики

Продолжается эфир программы Прямая линия. На вопросы камчатцев отвечает глава региона Владимир Солодов. Как и ожидалось была раскрыта тема, актуальная для всей России — «дороги и ... не очень ответственные люди»



«Мы научились привлекать в сферу дорожного строительства серьёзные средства. За это хочу поблагодарить федеральное правительство и лично Михаила Мишустина. Строим большие объекты. Большие деньги вкладываются в эту сферу. Беда - недобросовестные подрядчики. Те компании, которые берутся за проекты, не рассчитав своих сил. Или по-другому обходятся с бюджетными деньгами. Здесь только одно могу сказать – за любое нарушение и небрежное отношение с бюджетными деньгами последует наказание. И это неизбежно. Я буду продолжать придерживаться этой же линии во взаимодействии с органами прокуратуры, следственным комитетом и другими. А микрорайон Мишенный, о котором идет речь, мы будем достраивать. Потому что пообещали жителям сделать комплексное благоустройство - и сделаем его», — сказал Владимир Солодов.



Губернатор уверен, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется достаточно успешно — в 2023 году был отремонтирован участок дороги по улице Дальней, протяжённостью 1,5 километра, где каждую осень и весну происходило затопление. В 2024 году отремонтирована дорога в микрорайон Завойко, а также улицы Курчатова, проспект Циолковского и многие другие.



С 2020 в рамках нацпроекта было отремонтировано 55 участков дорог общей протяженностью более 220 километров в Петропавловске-Камчатском, Елизовском, Мильковском, Усть-Большерецком, Быстринском и других районах и округах Камчатки.