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  4. Единая стоматология на Камчатке уже с 2025 года — глава региона

Единая стоматология на Камчатке уже с 2025 года — глава региона

21:55
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Единая стоматология на Камчатке уже с 2025 года — глава региона

Камчатская краевая и городская стоматологии в Петропавловске-Камчатском объединятся с целью повышения качества и оперативности предоставления помощи жителям, рассказал губернатор на Прямой линии, трансляция которой идёт в эти минуты.

«Записаться к стоматологу - это испытание для любого жителя Камчатки. Эту проблему знаю. Нам нужно привести в порядок нашу стоматологию. Считаю, что не обязательно держать две параллельных системы – городскую и краевую. Нужно обеспечить одну, но качественно работающую стоматологическую помощь. При необходимости - задействовать те кабинеты, которые есть, чтобы маршрутизация была более удобная и люди могли выбирать, в какой район приехать. Поэтому уже в следующем году у нас будет работать одна стоматологическая служба и оказывать услуги на должном уровне», — сказал Владимир Солодов.

Глава региона добавил к сказанному, что новое отделение детской стоматологии планируется открыть в 2025 году в неиспользуемых помещениях здания «Камчатфармация» на проспекте Победы, 63 в Петропавловске-Камчатском.

Трансляцию смотрите на rutube-канале правительства Камчатского края, канале информационного агентства «Камчатка», федеральном канале «Россия24», а также на региональных телеканалах — «41 регион» и «Камчатка-1».

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