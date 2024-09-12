Кто будет работать в новой краевой больнице Камчатки?

Действующие врачи краевой больницы имени Лукашевского станут основными специалистами в новоотстроенной, об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в эфире «Прямой линии»



«У нас есть действующая больница, поэтому речь идёт не о создании нового учреждения здравоохранения. Мы говорим о перемещении в достойные условия, которые позволят оказывать гражданам качественную медицинскую помощь. Поэтому кадровую основу составят врачи краевой больницы. Они уже сейчас активно включились в проработку этих вопросов. В частности, все наименования нового оборудования согласовывали именно они. Каждый заведующий отделением, главврач, специалисты по закупкам принимали участие в этой работе. Признаю, процесс согласования проходил непросто, поскольку каждый врач хочет самое лучшее оборудование. Сейчас достать его сложно. Особенно то, которое не производится в стране. Но нам удалось это сделать, удалось убедить подрядчика, что именно самое лучшее оборудование нужно приобретать. Оно уже закуплено, установлено. Позже будем заниматься тем, которое требует при монтаже стерильных условий», — сказал глава региона.



Уже ведётся установка томографов, рентген-оборудования, аппаратов искусственной вентиляции лёгких, аппарата искусственной почки и другие – всего более 100 наименований. Переезд отделений в «новую» краевую больницу займет до 10 дней.



Владимир Солодов отметил, что к работе в новой краевой больнице будут привлекать и новые кадры. А сама больница станет своеобразной рекламой перспективного места работы на Камчатке. В микрорайоне Молодёжный, который находится недалеко от строящейся краевой больницы, планируется выделение участков под строительство. Это позволит врачам улучшать свои жилищные условия.



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