МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

Более 100 молодых людей задумались над решением проблем нашего региона. Они разделились на пять проектных групп и приступили к работе на базе КамГУ им. Витуса Беринга.

Сам Конгресс молодых учёных запланирован к проведению в Сочи в ноябре. На Камчатке сегодня проводится мероприятие - спутник, в котором принимают участие представители научной сферы - молодые учёные из двадцати регионов страны, а также их зарубежные коллеги из Индии, Армении, Узбекистана, Сирии и других стран. Открыл работу Губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Рад, что наша встреча становится традицией, а Камчатка — центром обсуждения научных вопросов Дальнего Востока, подтверждая свою уникальность как природной лаборатории. В ноябре в Сочи состоится главное мероприятие – Конгресс молодых учёных – который ежегодно проходит по поручению Президента РФ. И проекты, обсуждаемые на Камчатке, войдут в его программу», – сказал губернатор.

По словам и.о. руководителя вуза, участников мероприятия ожидают «битва учёных», фестиваль научно-популярного кино, полевые исследования, которые лягут в основу научных работ. Также у участников будет возможность лично пообщаться с заместителем руководителя Российского научного фонда, узнать все тонкости получения научных грантов и наладить полезные рабочие контакты.

Геофизический комплекс

Две группы учёных будут работать над установкой геофизического комплекса в районе Авачинского и Корякского вулканов. Последствия их извержений могут стать наиболее разрушительными для столицы региона и Елизовского района.

“Мы выехали на перевал между вулканом Корякский и Авачинский, к экструзии Новограбленова. В этом месте мы собираемся устанавливать геофизический комплекс для того, чтобы понимать, как регистрировать активность этих действующих вулканов на ещё больших глубинах, чем сейчас. После - мы будем работать в долине реки Паратунка, там сделаем несколько остановок и представим нашим гостям результат совместной работы Института вулканологии с ООО “Три вулкана”. Там мы перенесли турбазу, которая изначально строилась в лавиноопасной зоне. Вместе мы будем разрабатывать систему, которая должна помочь и камчатцам, и гостям полуострова не попасть в сложные и местами опасные условия при посещении Камчатки”, - рассказал руководитель проектных групп, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Их коллеги – участники трека “Новые высокотехнологичные методы прогнозирования цунами”, весь выездной день будут работать в Камчатском филиале геофизической службы РАН, который занимается оперативным прогнозом землетрясений и даёт входные данные Центру цунами для прогнозирования подхода “большой волны”. Позже - посетят МЧС и обсудят эффективные методы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Глобальное потепление и устойчивость

Климатологи из разных регионов страны в составе ещё одной проектной группы сошлись во мнении, что в ближайшие 30 лет Камчатский край ждут изменения климата: повышение температуры на 2-3 градуса по Цельсию, частые переходы через “ноль” и рост суточного максимума осадков до 30%. Главная причина таких изменений – антропогенная деятельность. Ученым предстоит разработать варианты адаптации туристической сферы к смене климата. Площадкой здесь выступит природная лаборатория в районе вулканов Мутновский и Горелый.

Группа под руководством представителя Камчатского филиала Геофизического центра РАН Данилы Чеброва отправится в район Авачинского вулкана – там, по словам самого учёного, “дышится и думается лучше”. Ключевая задача – разработка методик для надёжного контроля за состоянием зданий в сейсмоактивном регионе. Цель - сбор и предоставление полных и объективных данных для принятия стратегических решений в области строительства и эксплуатации зданий на Камчатке.

Кстати, в рамках мероприятия организована работа международного сектора, а также геофизической школы. Это уникальная площадка, соорганизаторами которой выступают Московский физико-технический институт (Национальный исследовательский университет); Институт динамики геосфер имени академика М.А. Садовского РАН и КамГУ им. Витуса Беринга. Основной задачей школы является привлечение талантливых студентов и аспирантов в научные и образовательные организации, занимающихся проблемами в направлении «науки о Земле». По итогам работы школы планируется дальнейшее привлечение студентов в научные сообщества, занимающимися геофизическими исследованиями в Камчатском крае.

Для справки

IV Конгресс молодых учёныхпройдёт 20–22 ноября 2024 года на федеральной территории «Сириус». Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнёров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное — молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. Результаты работы участников мероприятия на Камчатке будут представлены на Конгрессе в Сочи.