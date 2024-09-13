Глава Камчатки раскритиковал работу городских властей по строительству дороги Ларина – Королёва

В Петропавловске-Камчатском асфальтирование участка дороги, соединяющего улицы Ларина и Академика Королёва, завершится в следующем году. Соответствующую задачу администрации ПКГО поставил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. На состояние участка вблизи светофора главе региона пожаловались жители города во время «Прямой линии с губернатором», которая состоялась 12 сентября.

«Болезненная тема. Строилась дорога с нарушениями, вводится в эксплуатацию кусками. В этом году город опять в ту же лужу сел – вышел подрядчик, который не справился со своими обязанностями, обанкротился. Сейчас ведётся претензионная работа. Могу сказать, что ни копейки бюджетных средств он не получит. У нас казначейская система сопровождения, и он всё вернет. Но автомобилистам, конечно, от этого не легче – съезд к светофору находится в страшном состоянии. Благодаря тому, что деньги сохранили, у Петропавловска-Камчатского есть необходимая сумма на двухлетний период – на этот и на следующий год. В ближайшее время должен быть определён новый подрядчик. Я надеюсь, что наши сильные дорожные строители все-таки выйдут на этот аукцион. Задача города – найти такого сильного подрядчика, чтобы снова не сесть в лужу и достроить объект. Я прошу главу Петропавловск-Камчатского городского округа закончить асфальтирование у светофора на перекрестке улиц Ларина и Академика Королева в 2025 году», – сказал Владимир Солодов.

Глава региона добавил, что уже начался капитальный ремонт федеральной трассы А-401 морпорт – аэропорт, к которой как раз примыкает этот участок.

«Я хочу сразу принести извинения жителям, потому что ремонт приведет к неудобствам. Дорогу будем перекрывать. Начнём со стороны морского порта, а потом придём к кольцу на улице Лукашевского и дальше – до первого кольца на въезде. По сути это будет полноценная реконструкция с приведением в порядок проезжей части, тротуаров, ограждений, освещения. Мы создадим основу для безопасного и быстрого передвижения по городу на годы вперед», – сказал Владимир Солодов.

Объект строительства дороги Ларина – Королёва юридически разделён на три участка: примыкание к федеральной трассе; улица Королёва до кольца; участок по улице Ларина – от кольца до жилых районов. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

Напомним, глава региона провел прямую линию, в ходе которой ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.

Запись трансляции прямой линии с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым здесь: https://rutube.ru/video/f4914562dafc07f0f989bc358e7ff888/