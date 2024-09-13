ИНВЕСТКВОТЫ НА ДОРОГЕ

За последние дни камчатцы не раз становились свидетелями того, как грузовики, перевозившие свежую сельдь из столицы региона в посёлок Октябрьский, роняют улов прямо на дорогу. А виноваты… инвестквоты.

Случаи потери рыбы отмечены в Петропавловске-Камчатском на дороге от Сероглазки до «Силуэта» и на перекрёстке в сторону «Северо-Востока», в районах Дальнего, Усть-Большерецка и Октябрьского.

Как оказалось, весь этот груз принадлежит колхозу им. В. И. Ленина. Что за лихо заставило возить рыбу за 200 км из краевого центра на берег Охотского моря, самого богатого в мире по количеству водных биоресурсов? Тем более, что в Сероглазке у колхоза есть фабрика, на которой он мог бы переработать весь этот улов.

Всё дело в программе инвестиционных квот. Эти квоты государство предоставляет предприятиям, которые вкладывают деньги в строительство заводов и флота. Но есть условие – компания, получившая такую поддержку, должна переработать на новом заводе или новом судне не менее 70 % рыбы, добытой по инвестквоте, и получить определённое количество продукции.

По мнению бизнеса, Федеральное агентство по рыболовству (ФАР), которое контролирует соблюдение этого условия, не учитывает коэффициенты производства (к примеру, из тонны рыбы можно произвести не больше 230 кг филе). Не учитываются также условия промысла. Так, этим летом непогода мешала предприятиям Камчатки осваивать свои прибрежные квоты в Охотском море. Вылов оказался меньше, чем планировалось, и продукции – тоже.

Однако ФАР стоит на своём. Если продукции получится меньше, чем требуется, предприятию грозят огромные штрафы. На Камчатке так уже произошло с компанией «Витязь-Авто». Она получила инвестквоты под строительство завода в селе Устьевом, который начал работать с января 2020 года. А в декабре 2022 года ФАР предъявило компании иск на 1,8 млрд рублей за то, что та в течение двух лет якобы не соблюдала норматив переработки.

Предприятия, получившие инвестквоты, часто вынуждены привлекать уловы со стороны, чтобы выпустить именно то количество продукции, которое требует Росрыболовство.

Вот и колхозу им. Ленина, который открыл в Октябрьском рыбоконсервный завод «Командор», получив под этот проект инвестквоты, теперь приходится гнать туда караваны с белорыбицей из Петропавловска. Иначе не выполнить нормативы по переработке. Всего надо доставить порядка 2,5 тыс. тонн сельди. Задача «нетривиальная». Ведь раньше никому не приходило в голову отправлять такие объёмы рыбы из Петропавловска в Усть-Большерецкий район. Опыта такого нет. Колхоз стал использовать для этой работы самосвалы. Но они оказались не приспособлены для перевозки свежего улова. В результате груз просыпался на дорогу.

Власти сделали колхозу замечание. Тот обязался не повторять подобного. Но возить рыбу в Октябрьский ему всё равно придётся. Логики здесь никакой. По прибытию в Октябрьский рыба теряет качество и годится только на производство тука. Но другого выбора у колхоза, увы, пока нет.

Кирилл МАРЕНИН.