Отопительный сезон начался в 20 населённых пунктах Камчатки

На Камчатке в 20 населённых пунктах из 55 начался отопительный сезон. На сегодняшний день в регионе теплоснабжение осуществляется на территории Пенжинского района, в посёлке Палана, в отдельных поселениях Олюторского, Карагинского и Тигильского районов.

Сегодня, 13 сентября, отопление включили в селе Эссо Быстринского района, с 15 сентября подача тепла начнётся в Мильковском муниципальном округе. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

«В Камчатском крае завершается подготовка к отопительному сезону, выполнение соответствующего комплекса мероприятий в целом по краю достигло 85 процентов. До начала отопительного сезона все запланированные работы будут выполнены в полном объёме. Решение о начале подачи теплоснабжения муниципалитеты принимают исходя из среднесуточной температуры воздуха: отопительный сезон может начаться, если она продержится на отметке 8 градусов и ниже в течение пяти дней», - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.

Напомним, все запланированные ремонтные работы должны быть завершены до начала нового отопительного сезона.