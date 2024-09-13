НОВЫЙ ПРИЁМ МОШЕННИКОВ

Хотите найти удалённую работу, которая будет занимать вас не более 2-3 часов в день? Готовьтесь расстаться с деньгами.

Люди, которые представляются сотрудниками рекрутингового агентства ProfiStaff , предлагают возможность трудоустройства и развития карьеры специалистам из самых различных отраслей экономики. Можно удалённую работу. Можно не по профессии. Можно уделять ей всего 2-3 часа в день. Можно...всё можно! Ведь ProfiStaff - это элитное кадровое агентство по подбору персонала не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. В подтверждение этому рекомендуется посмотреть....нет, не документы, а ....отзывы в интернете!

Как происходит весь «развод»?

Корреспонденту газеты «Камчатский край» пранк удался - во время звонка мошенников была произведена запись разговора и хватило терпения дойти почти до самого конца цепочки по переводу средств. Почти!

Хорошее предложение

«Холодный звонок» от робота поступает на телефон потенциальной жертвы и спокойный женский голос информирует «Здравствуйте, мы подобрали для вас несколько вакансий на удалённую подработку с дополнительным доходом от 30 000 рублей в месяц. Чтобы получить более подробную информацию о вакансии, нажмите 1. Если хотите, чтобы мы вам перезвонили завтра, нажмите 9».

Если вы «клюнули», вам перезванивает менеджер. Далее - запись звонка:

«Здравствуйте. Меня зовут Иван. Мы рекрутинговое агентство, мы подбираем вакансии. То есть у нас много разных вакансий. Направления есть абсолютно различные: от маркетинга до фотошопа и тому подобное. На данный момент доступно более 300 вакансий. Подбор по направлению идёт индивидуально. Ну, грубо говоря, можно их разделить на 2 части. Первая - это более лёгкие направления, которым можно быстро обучиться и сразу приступать к работе. Это работа с текстом, исправление ошибок, перевод, копирайтинг, написание комментариев также фотошоп видеомонтаж и так далее.Зарплата начинается от 10 000 рублей в неделю, работа среди нужно полтора-два часа в день.

Вторая - профильное направление. Это работа с документами, таблицами маркетинг, аналитика СММ, бухгалтерия, веб-дизайн. Так же, айти, здесь зарплата повыше это от 17 000 рублей в неделю».

Все хорошо. Но для продолжения разговора надо скачать приложение Skype (Скайп). Но волноваться не стоит: «Камеру можно не включать, обойтись без видео, - говорит Иван. - Вам ничего не нужно показывать. Но разные работодатели по-разному проводят собеседование, кто-то показывает какие-то зарплатные таблицы, графики и т.д. Так что без Скайпа никак»...

На верёвочке

После скачивания Скайпа человеку предлагается включиться в диалог и начать «Трансляцию экрана». Камера в тот момент отключена. Но с этого момента уже можно начинать волноваться. Ведь дальше всё, что вы делаете на своём телефоне, видит ваш собеседник на «том конце провода».

А делаете вы вполне серьёзные вещи - вас просят открыть приложение того банка, клиентом которого вы являетесь и найти раздел, в частности, «Сбер и партнёры». Якобы именно здесь вас ждёт заказчик - партнёр банка, на платформе которого вы будете в дальнейшем работать.

Одновременно вас водят «с экскурсией» по разделам безопасности вашего банковского приложения, рассказывая, что для обеспечения этой самой безопасности сделано всё, что можно и даже то, чего нельзя. Сам банк вас будет два раза в месяц проверять по лицу или по голосу, чтобы подтвердить - работаете именно вы, а не другой человек за вас.

Вам требуется записать номер, который присвоен агентством ProfiStaff (диктуют номер из 10 цифр) для входа на платформу, а так же код для бесплатного пользования платформой (диктуют номер - 0 - 147 - 65).

Кульминация.

Пока человек ходит по указке злоумышленника, он постепенно начинает доверять ему. Его начинают «вести» как слепого котёнка. «Партнёром» и работодателем человеку называют мобильного оператора. Мол, для него сделаете первый, пробный заказ. Никто ничего не теряет и, если не понравится, всегда можно отказаться. Пишем его название в поисковой строке банковского приложения: «МТС мобильная связь». Дальше, в графе «номер телефона» вводим «ВАШ ЛИЧНЫЙ НОМЕР», из 10 цифр, который только что присвоен ВАМ агентством ProfiStaff. Понятно, что это просто обычный номер телефона, ведь это прямо написано в приложении.

А в графе сумма - «код», который вам продиктовали ранее и который умное приложение сразу трансформирует в сумму 14 765 рублей. Иван предлагает вам нажать кнопку «Продолжить», ведь это ни в коем случае не перевод средств на указанный номер телефона, а «вход на платформу»!

Эпилог

На этом моменте общение с «разводилами» пришлось прекратить - дальше тянуть было некуда, ситуация дошла до точки невозврата.

45 минут пранка завершились. Скайп был закрыт и удалён, все номера, с которых поступали звонки, заблокированы. Но вот мысль о недостатке безопасности для граждан осталась. Это касается не только расширением возможностей для мошенников. Развитие технологий становятсяреальной угрозой человеку. Его частная жизнь, его финансовое благополучие, его психика, наконец, сегодня - объекты нападения. Социологические опросы, предложения банков, реклама ювелирки, - врываются через телефон в нормальное течение жизни человека, чаще всего - раздражая его и забирая самое ценное - время и внимание. Уже не говорим про деньги. Деньги - дело наживное.

Светлана Погожева