Не время для прогулок: Благоустраивать Никольскую сопку на Камчатке будут по утрам

Ограничения доступа к достопримечательности для жителей и гостей города начнутся со следующей недели, сообщили в администрации ПКГО. В 2024 году на территории исторического природного парка, в центре камчатской столицы, проводятся работы по благоустройству.



«Напомним, что верхняя площадка на сопке Никольская — один из объектов, вошедших в план реновации Петропавловска-Камчатского», — сообщили в столичной мэрии.



С понедельника 16 сентября и до пятницы 20 сентября вход на Никольскую сопку будет закрыт с 7:00 до 12:00. В субботу и воскресенье — с 7:00 до 10:00.