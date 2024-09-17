НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ КАМЧАТКИ

Презентация научных разработок участников мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных прошла в Петропавловске-Камчатском. Команде из правительства края, а также бизнес-сообществу полуострова рассказали о научных решениях для снижения негативных последствий типичных для региона природных явлений.

“Большой отклик вызвали презентации участников. Важно, что они предлагали практические решения, а не эфемерные, которые уже завтра были бы убраны в стол. С реализацией озвученных инициатив, в том числе, будут работать и в лабораториях КамГУ им. Витуса Беринга наши учёные и студенты. Отрадно, что инициативы участников мероприятий-спутника прошлых лет уже частично реализованы, они работают на благо жителей края и помогают научному сообществу региона в проведении исследований”, - рассказала и.о. ректора КамГУ им Витуса Беринга Ольга Ребковец.

Работа учёных велась в пяти проектных группах. Темы обсуждений в каждой из них касалась типичных для региона природных явлений, удар которых может привести к катастрофическим последствиям. В течение трёх дней участники проектных треков вместе решали задачи защиты жителей и гостей Камчатки от последствий извержения вулканов, схода лавин, сейсмоизноса зданий, изменений климата на полуострове, цунами. Важно, что на итоговой пленарной сессии были представлены уже готовые практические решения. Так, например, предложены новые технологии оперативного прогнозирования цунами.

“Мы хотим использовать оптоволоконные сети, которые раскинуты на дне моря, для регистрации длинных волн цунами. У нас есть специалисты, которые имеют опыт в обработке таких данных, и нам удалось объединить их в одну проектную группу. В целом, эта работа может быть реализована в среднесрочной перспективе”, - рассказал Игорь Медведев, руководитель лаборатории цунами Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Над развитием системы сейсмического мониторинга зданий работала проектная группа под руководством директора Камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва.

“Группа решала задачи организации системы сейсмомониторинга, чтобы она развивалась и приносила практическую пользу населению. В первую очередь, это требует коррекции нормативно-правовой базы, увеличения затрат, планирования государственного масштаба, так как всё это – работа на перспективу, о чем мы и рассказали в своей презентации”, - рассказал Данила Чебров.

Камчатка обрамлена цепью вулканов, и о том, как можно сделать такое соседство более безопасным, рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров

“Я руководил двумя проектными группами. Одна из них работала над снижением негативных последствий от извержения Корякского вулкана, который находится в непосредственной близости от крупных населенных пунктов Камчатки, вторая группа разрабатывала математические модели и технологические подходы для контроля лавиноопасности в регионах. По итогу был предложен проект по созданию геофизического центра в районах вулканов Корякский и Авачинский. Мы уверены, что установленное оборудование поможет учёным более точно прогнозировать извержение вулканов, их сценарии, фиксировать их нарастающую активность. Есть силы, средства и люди для установки такого геофизического центра. Если мы получим соответствующую поддержку, то такой Центр может заработать уже в 2026 году”, - сказал Алексей Озеров.

Он добавил, что такой центр, по мнению учёных, сможет работать за счёт тепла земли:

“Мы забуриваемся в районе вулканов на небольшую глубину и для работы комплекса начинаем использовать температуры порядка 100-200 градусов для выработки электроэнергии. На ней наша станция и сможет работать”, - сказал учёный.

Климатологи в составе ещё одной проектной группы сошлись во мнении, что в ближайшие 30 лет Камчатский край ждут изменения климата: повышение температуры на 2-3 градуса по Цельсию, частые переходы через “ноль” и рост суточного максимума осадков до 30%. Главная причина таких глобальных изменений – антропогенная деятельность. Проектная группа разработала варианты адаптации туристической сферы к таким изменениям. Лучшие практики – представлены членам правительства Камчатского края.

СПРАВКА

IV Конгресс молодых учёных пройдёт 20-22 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус в Сочи. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году.

Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнёров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - молодых учёных, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. В этом году на Конгрессе будут представлены и результаты работы участников мероприятия-спутника, который прошёл на Камчатке.