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  5. Три медведя гуляли у магазина «Оружейник» на Камчатке

Три медведя гуляли у магазина «Оружейник» на Камчатке

11:25
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Три медведя гуляли у магазина «Оружейник» на Камчатке

Медвежья прогулка по частному сектору в Петропавловске-Камчатском попала на кадры авторегистратора. Мужчина и женщина были в небольшом шоке, и выражали неподдельные эмоции в диалоге.

- Вон медведи... Три... Молодой бегает. Смотри на нас пойдет. Смотри чтоб на машину...
- Да я б**ть смотрю!
- Не матерись... Надо выезжать, а то сейчас кинутся. Может к СТО встанем?

Чуть позже пара подъехала к автомойке и женщина предупредила работников: «Мужики! В машины сядьте! Три медведя бегут. Здоровые! Надо позвонить куда-то. Здесь вот, на Шанхае. Здоровые, пипец».

Ситуацию на виде прокомментировал известный камчатский охотник Владимир Шаблий и удивился он не появлению косолапых на улице, примыкающей к лесному массиву.

«Видео сбросили утром, а медведи вчера вечером гуляли, поздно, по Шанхаю. Матуха с двумя медвежатами. Люди до сих пор не знают, что можно позвонить 112», — отреагировал Шаблий

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