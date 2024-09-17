В чемпионате Камчатского края по шахматам соревновались 27 команд

На Камчатке подвели итоги чемпионата Камчатского края по шахматам (дисциплина: командные соревнования, быстрые шахматы). Турнир состоялся 14-15 сентября в МБУДО «Спортивная школа № 1». В нём приняли участие 27 команд и более 80 участников из городов Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска.

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом:

1 место заняла команда «Гамбит» из Петропавловска-Камчатского в составе:

1 доска – Алексей Спицын (Мастер ФИДЕ);

2 доска – Евгений Данилов (КМС);

3 доска – Евгений Бережевский (Мастер ФИДЕ);

2 место заняла команда «Оскар» в составе:

1 доска – Дмитрий Соколов, Елизово;

2 доска – Александр Неделко, Петропавловск-Камчатский;

3 доска – Владимир Белоглазов, Елизово;

3 место заняла команда «20-й век» из Петропавловска-Камчатского в составе:

1 доска – Дмитрий Мазанченко (КМС);

2 доска – Сергей Легенько (КМС);

3 доска – Ксения Легенько (КМС).

Победители и призёры в личном зачёте по доскам:

1 доска:

1 место – Алексей Спицын (команда «Гамбит»), Петропавловск-Камчатский;

2 место – Дмитрий Соколов (команда «Оскар»), Елизово;

3 место – Дмитрий Мазанченко (команда «20-ый век), Петропавловск-Камчатский.

2 доска:

1 место – Семён Волков (команда «Цугцванг»), Петропавловск-Камчатский;

2 место – Николай Черных (команда «Темп»), Петропавловск-Камчатский;

3 место – Эдуард Рыбин (команда «Победа»), Петропавловск-Камчатский.

3 доска:

1 место – Ярослав Цепенников (команда «Вечный шах»), Петропавловск-Камчатский;

2 место – Евгений Бережевский (команда «Гамбит»), Петропавловск-Камчатский;

3 место – Ксения Легенько (команда «20-ый век»), Петропавловск-Камчатский.

Победителей и призёров наградили грамотами, медалями и ценными призами. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в министерстве спорта Камчатского края.



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