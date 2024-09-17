Соглашения на сумму 27 миллиардов рублей подписала Камчатка на ВЭФ

Камчатский край, в рамках Восточного экономического форума, заключил ряд ключевых соглашений на сумму инвестиций в 27 миллиардов рублей. Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в своём интервью телеканалу «Россия-24» отмечал стратегическую важность в развитии Дальнего Востока:

«Хочу еще раз сказать: ВЭФ для нас – не какое-то большое красивое мероприятие. Для нас форум – это сугубо рабочий инструмент, который создает возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Дальнего Востока. На IX Форуме подписано 313 соглашений на общую сумму 5 триллионов 569,3 миллиарда рублей. Это тоже лучший результат за все прошедшие годы. В прошлом году мы заключили 386 инвестиционных соглашений на общую сумму 3 триллиона 824 миллиарда рублей. Форум не просто состоялся, он получился. Об этом говорит и количество подписанных соглашений, и их сумма, и самое главное, количество принятых президентом решений. Почти сразу после завершения ВЭФ в Москве под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина состоится стратегическая сессия на тему социально-экономического развития Дальнего Востока», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Так на ВЭФ во Владивостоке делегацией Камчатского края было подписано 13 соглашений. Ключевые из них связаны с социально-экономической, туристической и промышленной сферой. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

К примеру, правительством Камчатского края было подписано соглашение с акционерным обществом «Дальневосточное морское пароходство» о сотрудничестве в сфере функционирования транспортно-логистического комплекса. Документ подписали вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям FESCO Сергей Сидоров и заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Стороны договорились об оперативном обмене информацией о номенклатуре, планируемых объёмах, графике движения грузов для обеспечения стабильных контейнерных отправок в регион. В случае возникновения различных факторов, снижающих необходимый уровень транспортной доступности Камчатского края, соглашением предусмотрена выработка совместных мер для устранения барьеров.

Министерство туризма Камчатского края и СберУниверситет на ВЭФ 2024 заключили соглашение о сотрудничестве в реализации образовательных программ и мероприятий для обучения команды региона. Документ подписали исполняющий обязанности генерального директора СберУниверситета Наталья Осипчук и министр туризма Камчатского края Владимир Русанов на Восточном экономическом форуме.

В контексте соглашения будут разработаны кастомизированные образовательные решения для команды министерства туризма Камчатского края с учётом специфики и целей региона. Также партнёрство включает проведение оценки компетенций команды, организацию деловых мероприятий и стратегических сессий по вопросам образования.

Двустороннее соглашение подразумевает сотрудничество в части предоставления полного спектра телекоммуникационных услуг и обеспечения качественной связью инвесторов, реализующих проекты на Камчатке путем строительства новых волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и модернизации существующих.

Также на полях Восточного экономического форума Камчаткой было подписано соглашение с ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры. Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства Камчатского края.

Партнёры договорились о совместной реализации инициатив и проектов в телеком-сфере. Соглашение включает работу по обмену технической, аналитической и сводной информацией и наработанным опытом, проведению переговоров по вопросам строительства ВОЛС и созданию совместных совещательных групп.

В форуме приняли участие более 7100 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию. Самые многочисленные делегации: Китай, Малайзия, Болгария, Вьетнам, Мьянма.