Жителей Камчатки приглашают принять участие в панельной сессии «Дальний Восток — Земля приключений»

Как снять ролик о своем путешествии и выиграть 3 млн? На что обращает внимание жюри при оценке фильмов? Эти и другие вопросы обсудят участники панельной сессии «Дальний Восток — Земля приключений», которая состоится 18 сентября в рамках III Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток». В дискуссии примут участие представители жюри, призёр прошлого года, эксперты туристической отрасли, а также блогеры. Стать слушателем панельной сессии сможет любой желающий — на официальных площадках форума запланирована прямая трансляция.

Интерес жителей России к путешествиям на Дальний Восток уверенно растет. Одним из мощных инструментов продвижения стал всероссийский конкурс «Дальний Восток – Земля приключений», инициированный вице-премьером – полпредом Президента России в ДФО Юрием Трутневым. На конкурсе есть за что побороться – победители получают семизначные денежные призы. А главное, претендентом на победу может стать каждый, для это всего лишь надо совершить путешествие на Дальний Восток.

«Правительство Российской Федерации работает над развитием туризма на Дальнем Востоке. В макрорегионе действует ряд государственных программ, таких как нацпроект “Туризм и индустрия гостеприимства”. С государственной поддержкой реализуются сотни инвестиционных проектов, строятся санатории и гостиницы, туристические тропы и парки. Главную роль в этой работе, в реализации всех этих планов играют люди — трудолюбивые и энергичные, развивающие бизнес, продвигающие региональные туристические бренды, создающие новые точки притяжения граждан. Важным проектом в этой сфере стал конкурс “Дальний Восток — земля приключений”. Он собрал путешественников и блогеров, снявших фильмы про макрорегион, познакомивших с уникальными местами ДФО миллионы граждан, — заявил Юрий Трутнев.

С 1 мая 2024 года принимаются заявки для участия во втором сезоне Всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток — Земля приключений». Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток и до 30 декабря 2024 года направить его на оценку жюри на сайт путешественникдв.рф. Принять участие в конкурсе могут как дети с десяти лет, но под руководством взрослых, так и сами взрослые, возрастной ценз для которых отсутствует.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях — по 300 000 рублей; 3 место в номинациях — по 100 000 рублей. Более того, губернатор Чукотского Автономного округа Владислав Кузнецов ввел отдельный приз в 1 млн рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.

Отметим, что принять участие в конкурсе могут не только опытные путешественники, но и дети в сопровождении взрослых, а среди победителей первого сезона были как профессионально снятые фильмы, так и кадры, запечатленные на обычный телефон. По итогам конкурса лучшие работы победителей и призеров будут транслировать в эфирной сетке вещания региональных телеканалов, а отчетные сведения и видеофильмы добавят на интерактивную карту туристических маршрутов регионов Дальнего Востока.

Лучшие видеоматериалы будут отбирать члены жюри, среди которых: тележурналист, автор и ведущий телепередачи «Непутевые заметки» Дмитрий Крылов, арктический путешественник, видеоблогер Богдан Булычев, телеведущий Валдис Пельш, руководитель проекта «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина, депутат Государственной Думы Российской Федерации, автор и ведущий телепрограммы «Как устроен мир» Тимофей Баженов, продюсер проекта VK Места Никита Афиногенов и другие опытные путешественники. Кроме того, в оценке работ примут участие победители первого сезона конкурса: Елена Поддубная, Эрнест Леонидов, Алиса Слыщенко.

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».