Молодых специалистов сельскохозяйственной отрасли Камчатки поддержат деньгами

Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края с 2024 года предоставит социальные выплаты (подъемные) в размере 200 тыс. рублей для выпускникам профильных учебных заведений и специалистам сельхозотрасли.

«К сожалению, в сельское хозяйство попадает небольшое количество выпускников, поэтому было принято решение о выплате им на первом этапе подъёмных средств. Чтобы выпускники могли обустроить свой быт, принято решение о том, чтобы заложить денежные средства в программе министерства сельского хозяйства Камчатского края. Человек может потратить денежные средства на свое усмотрение», — сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

Обязательным условием для предоставления социальной выплаты является заключение трехстороннего соглашения между специалистом, министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственным предприятием, а также требование о необходимости осуществления трудовой деятельности в данном предприятии не менее 3 лет с момента получения социальной выплаты.

В 2024 году в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края» уже предусмотрены средства на эти цели в объеме 1 млн рублей.

Узнать подробную информацию можно по телефонам: +7 (4152) 46-03-87, 7 (4152) 46-14-06.