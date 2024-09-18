У берегов Камчатки выловили почти 130 тысяч тонн лосося

В Камчатском крае завершается лососёвая путина. По данным на 15 сентября, вылов составляет 129 824,5 тонны. Освоение – 70,5 % от объёма возможного вылова в 184 179 тонн. Объём ниже показателей 2022 года на 4 361,8 тонны (в 2022 году – 134 186,3 тонны).

В рамках промышленного рыболовства добыто 125 731 тонна, в основном осуществляется добыча (вылов) кижуча. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.





Суммарный вылов крабов (крабов камчатского, синего, равношипого и крабов-стригунов бэрди и опилио) на указанную дату составляет 15 882 тонны (за неделю + 1 249 тонн). Из них 15 082 тонны – в рамках инвестквот. Общий объём вылова на 2 201 тонну ниже аналогичных показателей 2023 года (в 2023 году вылов – 18 083 тонны).





В целом промысловая обстановка, по состоянию на 15 сентября, показывает уровень освоения квот (ОДУ) пользователями Камчатского края и Чукотского АО (промышленные, в том числе прибрежные) на уровне 74,9 %. Вылов «квотируемых» объектов промысла составляет 816 601 тонну водных биоресурсов (неделя +9 300 тонн). К показателям 2023 года объём добычи (вылова) меньше на 94 883 тонны, или 89,6 % к 2023 году.

Освоение промышленных, в том числе прибрежных квот (ОДУ) в инвестиционных целях пользователями Камчатского края составляет 71,5% (вылов – 53 847 тонн, в том числе крабов – 2 268 тонн), к показателям 2023 года – больше на 4 176 тонн.





Основные объекты промысла по объёмам добычи: минтай – 542 295 тонн (доля вылова 66 %); сельдь тихоокеанская – 104 523 тонны (13 %); кальмар командорский – 44 697 тонн (5 %); треска – 44 003 тонны (5 %), камбалы дальневосточные – 33 081 тонна (4 %); навага – 22 382 тонны (3 %); терпуги – 15 743 тонны (2 %).

Положительная динамика наблюдается по сельди тихоокеанской – больше на 23 107 тонн, по кальмару командорскому – больше на 6 840 тонн, по терпугам – больше на 2 425 тонны, по треске – больше на 1 918 тонн, по окуню морскому – больше на 1 593 тонны.





Как ранее сообщало ИА «Камчатка», лососёвая путина в Камчатском крае завершается с 00 часов 30 сентября. Это касается промышленного рыболовства, любительского рыболовства с использованием сетных орудий лова, традиционного рыболовства (для общин и физических лиц) в отношении тихоокеанских лососей и гольцов на Восточном и Западном побережьях Камчатки.





Срок закрытия любительского рыболовства в отношении тихоокеанских лососей в Карагинской, Петропавловско-Командорской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской подзонах определен с 00 часов 31 октября.