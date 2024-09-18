Владимир Солодов: «Нам предстоит переложить дорогу в посёлке Заозёрный»

На Камчатке продолжается строительство дороги к Халактырскому пляжу. Асфальтовая трасса соединит микрорайон Заозерный и берег Тихого океана. Сейчас на объекте ведутся работы по демонтажу основного мостового сооружения.

«На данном этапе завершено строительство временного моста. Он построен для того, чтобы не ограничивать движение автотранспорта на время строительства основного мостового сооружения. Сейчас активно ведутся работы по демонтажу основного моста, по устройству дорожной одежды финальной смесью перед укладкой асфальта. Асфальтирование дороги запланировано на дорожно-строительный сезон 2025 года. Технологически перерыв необходим для того, чтобы дорожное полотно набралось проектной плотности. Все осевшие участки будут выровнены после зимнего сезона и начнётся асфальтирование», — сообщил Виталий Горшков, представитель подрядной организации.



Строительство дороги позволит сделать пляж городским парком, куда смогут приезжать дети, мамы с колясками, пожилые люди и семейные пары. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.



«Когда будет построена дорога на Халактырский пляж, жители смогут на автобусе или машине быстро приехать к океану, прогуляться и вернуться домой. Сейчас мы завершаем первый этап строительства дороги и далее будем заниматься инфраструктурой самого парка, не нарушающей его природу. Кроме того, нам предстоит переложить дорогу в посёлке Заозёрный», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе прямой линии, которая прошла на минувшей неделе.



Протяжённость дороги до Халактырского пляжа составляет 4,5 километра. На объекте будут оборудованы освещение и остановочные павильоны. В конце дороги будет обустроено кольцо и парковочная площадка.