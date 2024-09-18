Биатлонисты с Камчатки выступят на Первенстве России по биатлону среди юниоров. Соревнования пройдут с 17 по 25 сентября в центре лыжного спорта «Дёмино» в Ярославской области. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в СШОР по зимним видам спорта.
В составе команды Камчатского края: Евгения Долженкова, Евгения Химиченко, Александра Сабанцева, Сергей Бородатов, Александр Капустин, Максим Вдовиченко, тренер Сергей Мишкин.
В программе соревнования:
19 сентября - роллеры-гонка;
21 сентября - роллеры-спринт;
22 сентября - роллеры-эстафета;
24 сентября - кросс-спринт;
Фоторепортаж Виктора Гуменюка с регионального Первенства по летнему биатлону, 2 сентября на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова, смотрите здесь: https://kamtoday.ru/photos/pobediteley-regionalnog...