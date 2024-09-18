Биатлонисты с Камчатки выступят на Первенстве России по биатлону среди юниоров. Соревнования пройдут с 17 по 25 сентября в центре лыжного спорта «Дёмино» в Ярославской области. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в СШОР по зимним видам спорта.

В составе команды Камчатского края: Евгения Долженкова, Евгения Химиченко, Александра Сабанцева, Сергей Бородатов, Александр Капустин, Максим Вдовиченко, тренер Сергей Мишкин.

В программе соревнования:

19 сентября - роллеры-гонка;

21 сентября - роллеры-спринт;

22 сентября - роллеры-эстафета;

24 сентября - кросс-спринт;

