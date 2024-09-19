Иваси — один из самых массовых видов рыбы, добываемых в России

Иваси сохраняет статус одного из самых массовых видов рыбы, добываемых в России. По данным ТИНРО на 15 сентября, вылов сардины иваси в России достиг 249,7 тысячи тонн, что на 43 % выше показателя 2023 года на аналогичную дату. Сегодня по объёмам добычи иваси уступает лишь минтаю и сельди. Сейчас на неё приходится около 5–6 % российского вылова. Об этом сообщили ИА «Камчатка» во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Оптовая цена на сардину иваси на Дальнем Востоке за год снизилась на 13 %. Если в начале сентября 2023 года килограмм этого вида рыбы стоил 60–65 рублей, то в текущем году — 53–56 рублей. Об этом свидетельствуют данные анализа ценовой конъюнктуры, проведенного ВАРПЭ на основе статистики Fishnet. Снижение цен на внутреннем рынке происходит даже несмотря на рост операционных расходов рыбаков, связанных со стоимостью топлива, обслуживания судов, зарплат сотрудников, а также значительным ростом налоговой нагрузки.



Напомним, что после распада СССР вплоть до 2018 года промысел сардины иваси российскими рыбаками не велся. Это было связано с миграцией популяции. Уже по итогам 2023 года российские рыбопромышленники добыли 544 тысячи тонн, что на 88,6 % выше уровня 2022 года. По оценкам экспертов, в этом году вылов может превысить рекордный показатель прошлого года.



Как ранее сообщало ИА «Камчатка», промысел сельди иваси возобновили на Камчатке в 2016 году спустя 25 лет, так как в 1990-х годах запасы этой рыбы были исчерпаны.

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