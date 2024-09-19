Хоккеисты с Камчатки отправились на сборы во Владивосток

Камчатские хоккеисты отправились на тренировочные сборы, которые в сентябре в городе Владивостоке. Младший состав команды «Звезда», ребята 2012-2014 годов рождения, повышают свои навыки игры в хоккей в ледовом дворце спорта имени Вячеслава Фетисова.

Всего во Владивосток отправились 14 игроков «Звезды». Юные спортсмены тренируются в двух группах по семь человек совместно с командой детской спортивной школы «Адмирал».



«Такие тренировочные сборы погружают ребят в спортивный режим, дают ребятам хорошую ледовую подготовку и подготовку к соревновательному периоду. В ближайшее время команда планирует участие в Дальневосточных турнирах в Благовещенске, Хабаровске и Владивостоке», - сообщили ИА «Камчатка» в администрации Елизовского района.

Больше фото здесь: https://kamtoday.ru/news/sport/kamchatskie-khokkeisty-otpravilis-na-sbory-vo-vladivostok/