Запасливого нарко-агрария из Мильково ждут в судебном заседании

Прокуратура Мильковского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу о незаконном культивировании растений содержащих наркотические средства в крупном размере.

«По версии следствия, 59-летний обвиняемый с октября 2023 года по июль 2024 года вырастил 279 кустов наркотикосодержащего растения конопля.

Мужчина осуществлял уход за посевами и всходами, поливал, разрыхлял почву, создавая тем самым благоприятные условия для их произрастания. Его преступные действия пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.