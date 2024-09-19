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  4. Запасливого нарко-агрария из Мильково ждут в судебном заседании

Запасливого нарко-агрария из Мильково ждут в судебном заседании

12:45
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Запасливого нарко-агрария из Мильково ждут в судебном заседании

Прокуратура Мильковского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу о незаконном культивировании растений содержащих наркотические средства в крупном размере.

«По версии следствия, 59-летний обвиняемый с октября 2023 года по июль 2024 года вырастил 279 кустов наркотикосодержащего растения конопля.
Мужчина осуществлял уход за посевами и всходами, поливал, разрыхлял почву, создавая тем самым благоприятные условия для их произрастания. Его преступные действия пресечены сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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