Евгений Беляев назначен временно исполняющим полномочия главы Петропавловска-Камчатского

На Камчатке сегодня, 19 сентября, решением 24-й сессии городской думы временно исполняющим полномочия главы Петропавловск-Камчатского городского округа с 20 сентября 2024 года назначен заместитель главы администрации ПКГО – начальник контрольного управления городской администрации Евгений Беляев.

«Евгений Александрович, находясь ранее в должности прокурора города, был не просто знаком с жизнью города, но и погружен во многие процессы, его компетентность не вызывает сомнений. Кандидатуру временно исполняющего полномочия главы ПКГО депутаты обсудили и поддержали в ходе совместного заседания комитетов городской думы, которое состоялось в преддверии сессии. Решение думы о его назначении принято во исполнение действующего законодательства», - прокомментировал назначение председатель городской думы Андрей Лиманов.

Вновь назначенный ВРИП главы Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев поблагодарил депутатов за оказанное доверие, отметив, что намерен продолжать выполнять все намеченные планы по развитию города в условиях взаимодействия и сотрудничества.

«Исполнять полномочия главы города до проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Петропавловска-Камчатского для меня большая честь и ответственность. В последнее время город динамично развивается, ведется активное благоустройство, началась реализация мастер-плана, поддержанного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, - поэтому очень важно продолжить начатое, сохраняя и наращивая взятый темп. Задача это общая для всех нас, и я рассчитываю на поддержку народных избранников во всех вопросах, касающихся жизни города, и, конечно, на обратную связь жителей в вопросах улучшения качества жизни и развития Петропавловска-Камчатского», - сказал Евгений Беляев.

В продолжение сессии депутаты назначили дату проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы ПКГО – 12 ноября 2024 года (первый этап). Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Гордумы.

Напомним, что в соответствии с решением городской думы № 399-нд «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы ПКГО» конкурс по отбору кандидатур организует и проводит конкурсная комиссия из шести человек.

Конкурс проводится в три этапа:

1) проверка представленных участниками сведений и документов на полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства;

2) собеседование;

3) проверка отсутствия (наличия) препятствия к оформлению допуска к государственной тайне.

По итогам конкурсная комиссия представляет на рассмотрение городской думе Петропавловска-Камчатского не менее двух кандидатов на должность главы городского округа для избрания одного из них. Затем на сессии депутаты избирают нового главу города.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», 17 сентября глава города Константин Брызгин объявил о досрочном прекращении полномочий в связи с переходом на другую должность. Соответствующее заявление было направлено в адрес Гордумы.

Справка:

Беляев Евгений Александрович - родился 13 сентября 1984 года в Петропавловске-Камчатском-50. Образование высшее. В 2006 году окончил Дальневосточный юридический институт министерства внутренних дел Российской Федерации. Квалификация: юрист по специальности: «Правоохранительная деятельность».

В 2007 году окончил Дальневосточный юридический институт министерства внутренних дел Российской Федерации. Квалификация: юрист по специальности: «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

С сентября 2001 года по октябрь 2007 года проходил службу в ОВД г. Хабаровска, Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска.

С октября 2007 года по февраль 2009 года – помощник прокурора Пенжинского района Камчатского края.

С февраля 2009 года по сентябрь 2010 года – помощник прокурора Мильковского района Камчатского края.

С октября 2010 года по апрель 2011 года – старший помощник Елизовского городского прокурора Камчатского края.

С апреля 2011 года по ноябрь 2011 года – прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Камчатского края.

С ноября 2011 года по апрель 2012 года – старший прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Камчатского края.

С апреля 2012 года по октябрь 2012 года – заместитель Елизовского городского прокурора Камчатского края.

С октября 2012 года по ноябрь 2013 года – заместитель прокурора ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края.

С ноября 2013 года по апрель 2017 года – прокурор Быстринского района Камчатского края.

С апреля 2017 года по ноябрь 2020 года – прокурор Мильковского района Камчатского края.

С ноября 2020 по сентябрь 2024 года – прокурор г. Петропавловска-Камчатского.

С 9 сентября 2024 года назначен на должность заместителя главы администрации Петропавловск-Камчатского городского округа – начальника контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Женат. Воспитывает дочь и сына.

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