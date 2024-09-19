Ремонт Восточного шоссе завершили в Камчатском крае

В Петропавловске-Камчатском завершился ремонт Восточного шоссе. Участок привели в порядок благодаря региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В рамках ремонта были выполнены работы по замене изношенного верхнего слоя асфальтобетона. Всего было уложено около 12 тысяч квадратных метров новой дорожной одежды. Также в рамках ремонта было выполнено укрепление обочин асфальт гранулятом. Протяженность участка составила боле 1,5 километров. Отремонтированный участок дороги примыкает к приведенному в прошлом году в нормативное состояние участку по улице Дальней», - сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.



К дороге по восточному шоссе прилегают отдалённые от центра Петропавловска-Камчатского микрорайоны. Также вдоль дороги находится городское кладбище. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.



На Камчатке завершается дорожно-строительный сезон. Всего в краевой столице в этом году, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Петропавловске-Камчатском приводят в порядок 12 участков общей протяженностью более 15 километров. Там выполняют разные виды работ: асфальтирование, обустройство пешеходных дорожек, озеленение, устройство освещения и так далее.