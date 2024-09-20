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  5. Удостоверения и значки вручили депутатам Молодёжного парламента краевой столицы Камчатки

Удостоверения и значки вручили депутатам Молодёжного парламента краевой столицы Камчатки

11:59
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Удостоверения и значки вручили депутатам Молодёжного парламента краевой столицы Камчатки

Заместитель председателя Городской Думы Петропавловска-Камчатского Борис Лесков поприветствовал молодых коллег по деятельности.

«Вручая сегодня удостоверения и значки, хочу особенно обратить ваше внимание на то, что за каждым человеком, в первую очередь, стоят его дела. Нужно своей работой показать, что вы достойны полученного статуса. Здесь вы получили отличную возможность для личностного роста, не упустите её. Желаю вам удачи и, конечно, плодотворной работы на благо города вместе с Городской Думой»,— сказал Борис Лесков.

«На сессии депутаты утвердили планы комитетов Молодёжного парламента при Городской Думе Петропавловска-Камчатского — сбор данных о текущих проектах, оценка потребностей горожан в реализации новых проектов, разработка стратегий и определение приоритетных направлений работы, изучение опыта других городов, разработка и реализация собственных инициатив, долгосрочных стратегий и многое другое», — говорится в сообщении.

Проведение третьей сессии Молодёжного парламента при Городской Думе Петропавловска-Камчатского назначено на 23 декабря.

справочно: Молодёжный парламент при Городской Думе Петропавловска-Камчатского 14-го созыва объединил 16 неравнодушных молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, осуществляющих общественную деятельность и ведущих активный образ жизни.

Подробнее о деятельности Молодёжного парламента можно узнать здесь: https://duma.pkgo.ru/molodyezhnyy-parlament/otchyety/5322-sostoyalas_pervaya_sessiya_molodyezhnogo_parlamenta/

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