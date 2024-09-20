Камчатке и Китаю по пути в развитии Севморпути

Приток новых инвестиций в судоремонт и портовую инфраструктуру Камчатки, новые партнерские связи Камчатского края в Азиатско-Тихоокеанскомрегионе и дополнительный импульс развитию Северного морского пути. Всё это предполагает трёхсторонний документ, подписанный на полях IX Восточного экономического форума во Владивостоке.

Меморандум о намерениях и согласии сотрудничества в развитии Северного морского пути 4 сентября 2024 года на ВЭФ подписали Союз «Торгово-промышленная палата Камчатского края», камчатская компания «Торсиотест» (членская организация краевой ТПП) и китайская «Newnew Shipping Line Co., Ltd.».

Предмет меморандума — судоремонт в Петропавловске-Камчатском, работа с компанией «Newnew Shipping Line Co., Ltd.», перевозящей грузы Северным морским путём и перевалка этих грузов в Петропавловске-Камчатском по пути следования Севморпутём.

Компания из КНР «NewnewShippingLineCo., Ltd.» — партнёр государственной корпорации «Росатом». Компании совместно занимаются строительством ледокольного флота. Китай активно строит ледоколы, и возможность перевозки грузов Севморпутём рассматривает как приоритетную.

«Китайскую сторону привлекает удобное географическое положение Камчатки с точки зрения перевалки грузов на суда ледового класса, где грузы могут складироваться и далее перемещаться по Севморпути, — отметил президент Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» Дмитрий Коростелёв. — Задача Торгово-промышленной палаты в реализации пунктов подписанного меморандума — не только защита и представление интересов компании «Торсиотест» как своей членской организации. Это также продвижение интересов Петропавловск-Камчатского торгового морского порта, терминала «Сероглазка» и в целом экономических интересов Камчатского края в сфере судоремонта».

Как сообщил Дмитрий Коростелёв, Китай также высоко заинтересован в строительстве портовой инфраструктуры на Камчатке — в рамках действующего законодательства РФ и на любых условиях, которые выдвинет Россия для строительства мест хранения грузов.

«Крупногрузовой флот ледового класса Китая должен иметь места хранения и перевалки грузов на Камчатке, и речь идёт о большом объёме грузов. Мы попросили китайскую сторону уточнить технические задания, нам их представят в ближайшее время. И будем прорабатывать с правительством края, с камчатскими предприятиями, представляющими интересы портовой инфраструктуры, варианты наших ответов на запросы китайской стороны», — сказал президент ТТП Камчатского края.

Меморандум предполагает возможность заходов судов КНР в Петропавловск-Камчатский на ремонт.

«Компания «Newnew Shipping Line Co., Ltd.» уже осуществляет такие перевозки, поэтому заинтересована не только в перевалке грузов, но и в возможности судоремонта на Камчатке китайского флота по ходу его движения Северным морским путём», — отметил Дмитрий Коростелёв.

Также, в ходе согласования меморандума, ТТП Камчатского края провела с комитетом по логистике союза китайских предпринимателей в России переговоры по причальной инфраструктуре и местам хранения грузов на пути следования Северным морским путём.

Как отметил Дмитрий Коростелёв, уже сегодня переработка в виде судоремонта даёт ощутимый вклад в валовый региональный продукт Камчатского края.

«В частности, восстановлена работа судоремонтной компании «Рем-Нова ДВ», диверсифицирован «Северо-Восточный центр» в Вилючинске, компания «Торсиотест» активно строит суда на Камчатке, успешно работает Вилючинская судоверфь. На Камчатке появляются всё новые судоремонтные и судостроительные компании. В результате дополнительный заказ от китайских партнёров даст экономике края мультипликативный эффект, имея в виду и судоремонт, и подготовку кадров.

Недавно наши судоремонтные компании подписали трёхстороннее соглашение по подготовке специалистов в Морском энергетическом техникуме и в Камчатском государственном техническом университете», — сказал президент краевой ТПП.

Дмитрий Коростелёв уверен, что ранее имевшая успех отрасль судоремонта на Камчатке начинает интенсивно возрождаться, а новые договорённости с иностранными партнёрами ускорят её развитие.

«Мы считаем, что получили надёжного стратегического партнёра в лице «Newnew Shipping Line Co., Ltd.». Совместная работа с компанией из КНР — это и существенный вклад в развитие Северного морского пути как решение сверхстратегической задачи, поставленной президентом России. Кроме того, добавлю, что три базовые отрасли правительством Камчатского края определены как ключевые — рыбохозяйственный комплекс, туризм, а также транспорт и логистика. По всем отраслям экономики торгово-промышленная палата Камчатского края представляет интересы камчатских предпринимателей во взаимодействии с органами власти субъекта», — отметил Дмитрий Коростелёв.