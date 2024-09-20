Бывший прокурор в кресле мэра

Главной новостью минувшей недели на Камчатке стала отставка главы Петропавловск-Камчатского городского округа Константина Брызгина.

БИОграфия

Константин Брызгин по специальности юрист. Он отработал в администрации краевого центра порядка 10 лет.

С ноября 2014 года — в должности заместителя главы города руководил Управлением делами.

Константин Викторович в этой должности отвечал за межнациональное согласие, реализацию прав коренных малочисленных народов, профилактику терроризма и.....противодействие коррупции.

Но, несмотря на усердную работу, а может быть и благодаря ей (ой!) предыдущего мэра Виталия Иваненко задержали за взятки.

И буквально сразу, в ноябре 2019 года, Брызгин был назначен исполняющим обязанности главы. Пикантность ситуации в том, что это место даже не предложили занять действующему тогда (и сейчас) Первому заместителю главы города - Юлии Ивановой. Назначение состоялось быстро и без обсуждений внутри администрации. А в апреле 2020 года депутаты Гордумы практически единогласно избрали его главой краевой столицы.

Своё правление городом Константин Брызгин выполнял как истинный юрист - тихо, мирно, без пыли и громких происшествий. Только однажды, войдя в раж от снега и мороза, он дал себе немного воли. На фестивале «Снежный путь» в марте 2021 года Глава принял участие в рок-концерте, сыграв на гитаре и исполнив на глазах у изумлённой публики: «Я тебя целовал у ночного огня, я тебе подарил половинку себя». Этим и запомнился.

РОКировочка

По Уставу ПКГО Константин Викторович должен был руководить городом в течение 5 лет, до апреля 2025 года. Однако что-то или, вернее всего, КТО-ТО вмешался в плавное течение событий.

17 сентября Брызгин объявил о решении оставить свой пост «в связи с переходом на другую должность».

В своём телеграм-канале Брызгин написал, что остаётся жить и работать в Петропавловске-Камчатском. И в тот же день некоторые телеграмм-каналы выдали инсайдерскую информацию, что мэр пересаживается в кресло руководителя Контрольно-счетной палаты Камчатского края. Должность уже краевого масштаба, не муниципальная. Её до недавнего времени занимал Сергей Лозовский, который получил мандат депутата Заксобрания и сложил с себя полномочия председателя КСП.

А в кресло Брызгина усаживается бывший Прокурор Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев. Его недавно проводили на почётную пенсию. Но Евгений Александрович еще молод и полон сил. Поэтому он отдыхать не стал, а, закатав рукава, решил продолжить свою карьеру и принялся за новую работу.

Технические моменты

На 24-й сессии Городской думы Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев назначен временно исполняющим обязанности главы ПКГО. Как тут не вспомнить мудрость, что нет ничего постояннее, чем временное.

Назначение проходило чётко, быстро, почти по-военному. Кажется, к этому надо будет теперь привыкать всем сотрудникам администрации города.

Выступления были краткими.

Председатель Городской думы Андрей Лиманов отметил, что Беляев хорошо знаком с жизнью краевой столицы и его компетентность не вызывает сомнений.

Сам Беляев в своей речи уложился в 25 секунд! Он поблагодарил депутатов за доверие и заявил о намерении продолжать развитие города, включая реализацию мастер-плана, поддержанного президентом России, подчеркнул важность взаимодействия с депутатами и обратной связи от жителей.

Депутаты назначили дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы ПКГО — 12 ноября.

Конкурс пройдет в три этапа: проверка документов, собеседование и проверка допуска к государственной тайне.

Первый рабочий день

В свой первый рабочий день в должности Главы Евгений Беляев провел совещание с заместителями и руководителями органов администрации.

«Определили первоочередные задачи, проговорили проблемные точки, как, например, продолжение работ на Мишенном-3 в сложившихся условиях. - отметил на своих страницах в социальных сетях Евгений Беляев. - В целом, я считаю, что сегодня у администрации достаточно уверенный темп, будем стараться улучшать результаты, добиваться большей эффективности, конечно, при участии жителей Петропавловска-Камчатского».

Для справки.

Евгений Александрович Беляев родился 13 сентября 1984 года в Петропавловске-Камчатском-50 (ныне Вилючинске). С октября 2007 года он работал на различных должностях в органах прокуратуры. С ноября 2020 по сентябрь 2024 года Беляев был прокурором Петропавловска-Камчатского. 9 сентября он ушёл с должности, и уже 16 сентября стал заместителем главы ПКГО.

Очевидно, Евгению Беляеву предстоит руководить краевой столицей в должности временно исполняющего обязанности до тех пор, когда его кандидатуру уже в качестве главы ПКГО не утвердят в Гордуме. Но складывается впечатление, что и этот момент - только технический.