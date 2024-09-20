Багаж на камчатских авиалиниях — по новым правилам и ценам

На Камчатке с конца октября текущего года изменятся нормы и правила провоза багажа на внутренних авиарейсах. Об этом говорится в приказе АО «Камчатское авиационное предприятие», изданном ещё 24 июля 2024 года. На минувшей неделе документ «засветился» в соцсетях.

По данным на официальном сайте «Камчатского авиационного предприятия», сейчас норма багажа устанавливается в зависимости от типа воздушного судна.

На Л-410 и Ан-28 можно бесплатно провезти не более 10 килограммов, на Ан-26, Як-40 и Ми-8 – не более 20 килограммов. В то же время на рейсах до Соболева, Озёрной, Усть-Хайрюзова и Тигиля норма составляет 23 килограмма, независимо от типа воздушного судна.

В соответствии с новым приказом, с 27 октября 2024 года один пассажир бесплатно сможет взять одно место багажа весом до 23 килограммов вне зависимости от направления и типа воздушного судна. Дополнительные багажные места придётся оплатить: 5 тысяч рублей — за одно, 7 тысяч – за два, 10 тысяч – за три.

В документе указано, что новые нормы вводятся с целью оптимизации процессов оформления багажа и чтобы пассажирам было удобнее покупать билеты через сайт авиакомпании.

После бурных обсуждений в соцсетях авиапредприятие вышло с комментарием. Пресс-служба АО «КАП» подтвердила введение новых правил провоза багажа на внутренних рейсах и достоверность опубликованного в интернете приказа.

«Унифицированный тариф позволит избежать очередей в кассе для взвешивания и доплаты за каждый дополнительный килограмм багажа. Теперь пассажир сможет приобрести онлайн-билет и, в случае необходимости – дополнительное место багажа. Кроме этого люди, которые летят стыковочными рейсами, транзитом, могут спокойно формировать свой багаж из расчёта стандартной для всех авиакомпаний нормы бесплатного провоза багажа – 23 килограмма, что также упрощает оформление багажа при выезде за пределы Камчатского края», – сообщили в авиакомпании.

Пока жители отдалённых районов Камчатки не оценили заботу местного авиапредприятия о своём удобстве при перелётах. Из краевого центра на север люди по понятным причинам всегда летят с большим объёмом груза. Много вещей и продуктов жители перевозят родным и близким и при перелётах между посёлками. Одним чемоданом или тюком ограничиться невозможно. При этом северяне говорят, что пока оплачивают дополнительный багаж в процентах от стоимости билета, и даже при серьёзном весе груза обычно выходит 2-3 тысячи рублей. Теперь же придётся платить за каждое дополнительное место независимо от веса.

А насколько хорошо в реальности позаботились о камчатских северянах местные авиаторы, станет ясно чуть более, чем через месяц.