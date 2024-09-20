Проект «Безопасные качественные дороги» - Камчатка: Завершается ремонт трассы по Халактырскому шоссе

Проект «Региональная и местная дорожная сеть», который существует внутри нацпроекта «Безопасные качественные дороги» успешно завершает дорожно-строительный сезон — в Петропавловске-Камчатском в 2024 году приводят в порядок 12 участков общей протяженностью более 15 километров, сообщили ИА «Камчатка» в региональном министерстве транспорта и дорожного строительства.



Выполняется различный комплекс работ: асфальтирование, обустройство пешеходных дорожек, озеленение, устройство освещения и так далее.

«Завершается ремонт последнего в этом году участка дороги в рамках национального проекта. На четырехкилометровом участке дороги по Халактырскому шоссе проводятся работы по замене изношенного слоя асфальтобетона, всего будет уложено около 40 тысяч квадратных метром нового покрытия. На данном этапе приведены в порядок колодцы и плиты люков, бортовые камни. Кроме того, ведутся работы по укреплению обочин асфальтогранулятом», —- сообщил министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александр Сафонов.



Участок дороги по Халактырскому шоссе примыкает к отремонтированному ранее по улице Пограничной и участку дороги по Восточному шоссе.



«Таким образом приведены в нормативное состояние дороги ведущие к отдаленным микрорайонам Петропавловска-Камчатского» — говорится в сообщении.