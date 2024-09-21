Фестиваль «Звук вокруг» открылся для ценителей «художественного языка искусства» на Камчатке

С 21 сентября по 2 ноября 2024 года в Петропавловске-Камчатском состоятся концерты ведущих исполнителей академической и экспериментальной музыки, лекции, мастер-классы по тиражной графике, занятия для детей и подростков, рассказали ИА «Камчатка» в оргкомитете фестиваля



«Тема третьего фестиваля «Звук вокруг» — «В поисках происхождения искусства», а основной принцип — созвучие. На протяжении всей программы фестиваля впечатления от концертов будут дополнять лекции, создавая объемное понимание разных исторических периодов — Древнего мира, романтизма, авангарда. Творческие занятия будут транслировать идеи и ценности приглашенных экспертов. В художественных лабораториях будут созданы произведения, резонирующие с уникальной природой и историей Камчатского края», – сказала министр культуры Камчатского края Оксана Прокопенко.



Принять участие в творческих лабораториях могут все желающие, запись открыта:

1) лаборатория по цианотипии «Бюро неисторических находок»;

2) керамическая лаборатория «Заплатки для города»;

3) лаборатория световых проекций «Место силы»;

4) музыкальная лаборатория «АДМИ*Лаб»;

5) исследовательская лаборатория «Дайте слово экспонату».

Программа фестиваля «Звук вокруг» рассчитана на широкую аудиторию. Все мероприятия бесплатные, посещение возможно по предварительной регистрации. Вся подробная информация на официальном сайте.











