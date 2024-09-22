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  4. Всероссийские соревнования по самбо среди детей прошли на Камчатке

Всероссийские соревнования по самбо среди детей прошли на Камчатке

12:30
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Всероссийские соревнования по самбо среди детей прошли на Камчатке

Этап Всероссийских соревнований по самбо «Кубок пяти морей», на призы Росрыболовства, прошел накануне, 21 сентября, в ФОК «Звёздный» в Петропавловске-Камчатском, сообщили ИА «Камчатка» организаторы соревнований.

«В соревновании принимают участие спортсмены из Амурской, Сахалинской области и Забайкальского, Приморского, Хабаровского края, и конечно, самбисты Камчатки», — рассказали в оргкомитете состязаний.

Золотые медалисты получили путёвку на заключительный этап соревнований за «Кубок пяти морей»в Москве, который пройдёт в октябре

Запись трансляции соревнований: https://vk.com/video-39693817_456241368

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