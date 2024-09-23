Губернатор Камчатки представил правительству исполняющего полномочия главы ПКГО

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в рамках оперативного совещания правительства региона представил временно исполняющего полномочия главы Петропавловска-Камчатского Евгения Беляева. ВРИП главы столицы Камчатки - заместитель главы-начальник контрольного управления города Евгений Беляев назначен на эту должность 19 сентября решением 24-ой сеcсии городской думы.

«Сегодня Евгений Александрович Беляев присутствует на оперативном совещании. Евгений Александрович, сейчас перед вами стоят достаточно большие и амбиционные задачи по развитию столицы края. Уверен, находясь ранее в должности прокурора города, вы сумели детально погрузиться в общегородскую повестку развития Петропавловска и хорошо знакомы с основными направлениями деятельности администрации города», - сказал Владимир Солодов.

Губернатор добавил, что уже известна дата проведения первого этапа конкурса по отбору кандидатур на должность главы ПКГО. Он состоится 12 ноября 2024 года.

«Сейчас крайне важно не только сохранить достигнутые ранее результаты, но и нарастить взятый темп. Нужно проанализировать накопившиеся проблемы и выработать эффективные пути их решения. Прошу особое внимание уделить прямому диалогу с жителями, что позволит определить проблемные моменты, которые необходимо решать в первую очередь и обозначить ключевые задачи по благоустройству города, развитию его инфраструктуры и повышению качества жизни горожан», - сказал губернатор.

Владимир Солодов обратил особое внимание и всех глав муниципальных образований и краевых руководителей на необходимость вести прямой диалог с жителями и настроить систему обратной связи. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.