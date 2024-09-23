Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Град Петра и Павла
  5. Митинг, посвящённый 106-й годовщине со дня основания прославленного воинского подразделения, состоялся в Петропавловске-Камчатском

Митинг, посвящённый 106-й годовщине со дня основания прославленного воинского подразделения, состоялся в Петропавловске-Камчатском

18:20
47
Митинг, посвящённый 106-й годовщине со дня основания прославленного воинского подразделения, состоялся в Петропавловске-Камчатском

Торжественный митинг состоялся накануне в воинской части морской пехоты, хорошо известной каждому жителю полуострова, рассказали ИА «Камчатка» в Городской Думе ПКГО.

Построение на плацу части и награждение военнослужащих было приурочено к 106-й годовщине со дня основания дважды Краснознамённая 40-я отдельная гвардейская Краснодарско-Харбинская бригада морской пехоты.

К поздравлениям, звучащим в адрес морских пехотинцев, присоединился исполняющий обязанности председателя Городской Думы Петропавловска-Камчатского Саргис Сароян.

«Ваша миссия наполнена мужеством, отвагой и самоотверженностью, которые всегда отличали морских пехотинцев. Более чем век бригада является настоящей кузницей героев, которые не раз проявляли стойкость и благородство в самых сложных условиях. Ваши подвиги навсегда останутся в истории, и мы всегда будем помнить о ваших усилиях и жертвах, которые вы приносите ради безопасности и свободы нашей страны», — сказал Саргис Сароян.

Он вручил приветственный адрес председателя Городской Думы руководству бригады и ценные подарки личному составу.

справочно: За боевые заслуги 21 февраля 1931 года дивизия награждена Почётным Красным Знаменем. В 1937 году Краснодарскую дивизию перебазировали на Дальний Восток. Вступила в бой с началом войны с Японией, принимала участие в Маньчжурской наступательной операции, взятии Харбина.

За боевые заслуги, проявленные в этих боях, дивизия удостоена почётного наименования «Харбинская». После войны формирование некоторое время находилось в Хабаровском крае, а затем было переведено на Камчатку.

20 июля 2023 года Указом Президента России 40-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота присвоено почётное наименование «Гвардейская».

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
В Петропавловске начались мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Комиссия оценила ход ремонта дороги возле станции переливания крови в Петропавловске
В Петропавловске на новейшем корабле ледового класса «Евпатий Коловрат» поднят военно-морской флаг
Новый мурал украсит дом на Якорной в Петропавловске на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.