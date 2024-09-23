Митинг, посвящённый 106-й годовщине со дня основания прославленного воинского подразделения, состоялся в Петропавловске-Камчатском

Торжественный митинг состоялся накануне в воинской части морской пехоты, хорошо известной каждому жителю полуострова, рассказали ИА «Камчатка» в Городской Думе ПКГО.

Построение на плацу части и награждение военнослужащих было приурочено к 106-й годовщине со дня основания дважды Краснознамённая 40-я отдельная гвардейская Краснодарско-Харбинская бригада морской пехоты.

К поздравлениям, звучащим в адрес морских пехотинцев, присоединился исполняющий обязанности председателя Городской Думы Петропавловска-Камчатского Саргис Сароян.

«Ваша миссия наполнена мужеством, отвагой и самоотверженностью, которые всегда отличали морских пехотинцев. Более чем век бригада является настоящей кузницей героев, которые не раз проявляли стойкость и благородство в самых сложных условиях. Ваши подвиги навсегда останутся в истории, и мы всегда будем помнить о ваших усилиях и жертвах, которые вы приносите ради безопасности и свободы нашей страны», — сказал Саргис Сароян.

Он вручил приветственный адрес председателя Городской Думы руководству бригады и ценные подарки личному составу.

справочно: За боевые заслуги 21 февраля 1931 года дивизия награждена Почётным Красным Знаменем. В 1937 году Краснодарскую дивизию перебазировали на Дальний Восток. Вступила в бой с началом войны с Японией, принимала участие в Маньчжурской наступательной операции, взятии Харбина.

За боевые заслуги, проявленные в этих боях, дивизия удостоена почётного наименования «Харбинская». После войны формирование некоторое время находилось в Хабаровском крае, а затем было переведено на Камчатку.

20 июля 2023 года Указом Президента России 40-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота присвоено почётное наименование «Гвардейская».