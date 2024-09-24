Исполняющий обязанности председателя Городской Думы проведёт личный приём граждан

Обратиться к депутату Саргису Сарояну с общественными инициативами или частными вопросами, решение которых входит в компетенцию представительного органа власти, можно с 16 до 18 часов по адресу: ул. Ленинградская, 74/1 (здание «Службы одного окна»), кабинет №106.

Напомним, регулярные встречи депутатов с горожанами проходят во второй и четвёртый вторник месяца. На приёмах можно получить консультацию или оставить обращение, которое будет направлено в работу.

Записаться на приём можно по телефону 303-100 (доб. 2450 – приёмная Городской Думы ПКГО) или по электронной почте duma@pkgo.ru